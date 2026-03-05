ΗΠΑ -Oικογένεια νεκρού 20χρονου στρατιώτη στο Κουβέιτ -«Δεν προλάβαμε να του πούμε πόσο τον αγαπάμε»

Ο 20χρονος έφεδρος στρατιώτης Ντέκλαν Τζ. Κόουντι, ήταν ένας από τους τέσσερις Αμερικανούς, θύματα του πολέμου, τους οποίους οι ομοσπονδιακοί αξιωματικοί αναγνώρισαν ως νεκρούς από ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο λιμάνι Σουάιμπα στο Κουβέιτ.

Ο Ντέκλαν Τζ. Κόαντι ήταν ένας από τους τέσσερις στρατιώτες που σκοτώθηκαν από το ιρανικό drone που έπληξε την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και η οικογένειά του προσπαθεί να διαχειριστεί τον αδόκητο χαμό του.

Μιλώντας στο Associated Press, ο πατέρας του τονίζει: «Η σύζυγός μου, του έστειλε ένα ακόμα μήνυμα. Δεν λάβαμε ποτέ απάντηση. Οι περισσότεροι από εμάς αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε τι έχει συμβεί και δυστυχώς η διαίσθησή μας ήταν ότι κάτι κακό είχε γίνει. Μετά πέσαμε για ύπνο αρκετά νωρίς, είχαμε μόλις σβήσει τα φώτα την Κυριακή το βράδυ και πήγαμε στο κρεβάτι. Το κουδούνι χτύπησε πολύ νωρίς, ήταν μόλις 8 το πρωί» λέει ο πατέρας του για τη στιγμή που τους ανακοίνωσαν τα θλιβερά μαντάτα.

Η αδελφή του, δείχνει στο κινητό της μια φωτογραφία του Ντέκλαν, ο οποίος έπαιρνε το πρωινό του. «Αυτή η φωτογραφία είναι από το πρωί, πριν τον αποχαιρετήσουμε όταν θα έφευγε για το Κουβέιτ. Δεν ήταν μόνο δικός μας αγαπημένος, ήταν κι ο αγαπημένος της γάτας μας...

Ακόμα δεν πιστεύω ότι έχει συμβεί στ' αλήθεια. Δεν πίστευα ότι είναι αλήθεια ακόμα κι όταν μας το είπαν. Θυμόμουν ακόμα τις συζητήσεις που είχαμε για τα σχέδιά του όταν θα επέστρεφε. Έτσι θα συνεχίσω να τον σκέφτομαι, ότι θα έρθει πίσω και θα τα ξαναπούμε. Είναι πολύ σκληρό, πολύ δύσκολο.

Εύχομαι να είχε μία ακόμα φορά την ευκαιρία να ακούσει, να μάθει, να νιώσει ότι τον αγαπούσαμε όλοι μας τόσο πολύ γιατί ήταν απίστευτος και τόσο ευγενικός».

Ο Ντέκλαν έλαβε μετά θάνατον τον βαθμό του λοχία.