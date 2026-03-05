Ποιος μισεί ποιον στη Μέση Ανατολή: Ο οδηγός που εξηγεί το μεγαλύτερο γεωπολιτικό «μπέρδεμα»

Η γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής και οι διαιρετικές τομές που επικρατούν στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, είναι από τις πιο σύνθετες στον κόσμο.

Συμμαχίες αλλάζουν, αντιπαλότητες δεκαετιών αναζωπυρώνονται και θρησκευτικές διαφορές επηρεάζουν ακόμη και τις πιο σύγχρονες πολιτικές αποφάσεις. Σε μια εκτενή ανάλυση, η Daily Mail επιχειρεί να εξηγήσει ποιοι βρίσκονται κοντά στο Ιράν, ποιοι το αντιμάχονται και ποια κράτη προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε μια περιοχή που βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση γεωπολιτικής έντασης.

