Ποιος μισεί ποιον στη Μέση Ανατολή: Ο οδηγός που εξηγεί το μεγαλύτερο γεωπολιτικό «μπέρδεμα»
Ένας μίνι οδηγός για το ποιοι συγκρούονται, ποιοι συνεργάζονται και ποιοι προσπαθούν να μείνουν ουδέτεροι στο πιο ασταθές γεωπολιτικό σκηνικό του κόσμου.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής και οι διαιρετικές τομές που επικρατούν στην ευαίσθητη αυτή περιοχή, είναι από τις πιο σύνθετες στον κόσμο.
Συμμαχίες αλλάζουν, αντιπαλότητες δεκαετιών αναζωπυρώνονται και θρησκευτικές διαφορές επηρεάζουν ακόμη και τις πιο σύγχρονες πολιτικές αποφάσεις. Σε μια εκτενή ανάλυση, η Daily Mail επιχειρεί να εξηγήσει ποιοι βρίσκονται κοντά στο Ιράν, ποιοι το αντιμάχονται και ποια κράτη προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε μια περιοχή που βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση γεωπολιτικής έντασης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:56 ∙ WHAT THE FACT
Εργαζόμενη «μπερδεύτηκε» στα καλώδια του γραφείου και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Formula 1: Αβεβαιότητα για τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
08:00 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ