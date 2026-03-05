Απίστευτο: Ο Μπαρνς των Σπερς τραυματίστηκε στον ύπνο του – Μετρούσε σερί 364 αγώνων!

Ο Μπαρνς, που δεν είχε χάσει παιχνίδι στο NBA από το 2021, είδε το σερί των 364 συνεχόμενων εμφανίσεών του να διακόπτεται στο ματς κόντρα στους Σίξερς, για έναν εντελώς απρόσμενο λόγο.

Ο πρώην πρωταθλητής με τους Ουόριορς και νυν παίκτης των Σπερς τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλό του ενώ κοιμόταν, αναγκάζοντάς τον να μείνει εκτός παρκέ.

Χωρίς αμφιβολία είναι ένας από τους περίεργους τραυματισμούς στην ιστορία του αθλητισμού, ο οποίος «χάλασε» το εντυπωσιακό σερί ενός παίκτη που σπάνια χάνει αγώνα κι είναι γνωστός ως ένας από τους «ironmen» της λίγκας.

Harrison Barnes missed Tuesday night's game because he woke up from a pregame nap with a sore left ankle (via @APNews)



It's the first time Barnes has missed a game since 2021, ending a streak of 364 consecutive games pic.twitter.com/ITZGHE1UkV — Bleacher Report (@BleacherReport) March 4, 2026

