Πού είναι οι σύμμαχοι του Ιράν; Γιατί η Μόσχα και το Πεκίνο κρατούν αποστάσεις από την Τεχεράνη

Η Ρωσία και η Κίνα καταδίκασαν την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, δεν προσέφεραν ωστόσο στρατιωτική υποστήριξη, σημειώνει το Al Jazeera

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Πού είναι οι σύμμαχοι του Ιράν; Γιατί η Μόσχα και το Πεκίνο κρατούν αποστάσεις από την Τεχεράνη

Καπνός από ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο Rafik Hariri. 

AP/Bilal Hussein
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ρωσία και η Κίνα καταδίκασαν την επίθεση ΗΠΑ
  • Ισραήλ στο Ιράν, αλλά απέφυγαν να παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη στην Τεχεράνη.
  • Η στρατηγική συνεργασία Ρωσίας
  • Ιράν δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, γεγονός που περιορίζει την υποχρέωση της Μόσχας να παρέμβει στρατιωτικά.
  • Η Κίνα διατηρεί στενές οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν, αλλά αποφεύγει τη στρατιωτική εμπλοκή, εστιάζοντας στη διαχείριση κρίσεων και τη διπλωματία.
  • Η Ρωσία προτεραιοποιεί τη διπλωματική διαμεσολάβηση με τις ΗΠΑ σχετικά με την Ουκρανία και αποφεύγει άμεση στρατιωτική υποστήριξη προς το Ιράν λόγω υψηλού κινδύνου.
  • Η σχέση Κίνας
  • Ιράν θεωρείται σημαντική οικονομικά, κυρίως μέσω των εξαγωγών πετρελαίου στην Κίνα, αλλά παραμένει ασύμμετρη και περιορισμένη σε στρατιωτικό επίπεδο.
Snapshot powered by AI

Η Ρωσία και η Κίνα, οι δύο ισχυρότεροι διπλωματικοί εταίροι της Τεχεράνης, έχουν χαρακτηρίσει τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ως σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο «κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, δήλωσε στον Ισραηλινό ομόλογό του, Γκίντεον Σάαρ, ότι «η βία δεν μπορεί πραγματικά να λύσει τα προβλήματα», προτρέποντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση. Ρωσία και Κίνα ζήτησαν από κοινού τη σύγκληση έκτακτης ανάγκης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Η αντίδραση αντικατοπτρίζει τη στενή σχέση μεταξύ Ιράν, Ρωσίας και Κίνας. Η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες και έχουν επεκτείνει τον συντονισμό μέσω κοινών ναυτικών ασκήσεων, προβάλλοντας ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια σε αυτό που περιγράφουν ως μια διεθνή τάξη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που επιδιώκει εδώ και καιρό να τις απομονώσει. Ωστόσο, παρά την έντονη ρητορική τους, καμία από τις δύο χώρες δεν έχει δείξει προθυμία να επέμβει στρατιωτικά για να υποστηρίξει το Ιράν.

Ρωσία-Ιράν: Στρατηγικοί εταίροι, όχι στρατιωτικοί σύμμαχοι

Τον Ιανουάριο του 2025, η Ρωσία και το Ιράν υπέγραψαν μια Συνθήκη Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που καλύπτει τομείς από το εμπόριο και τη στρατιωτική συνεργασία έως την επιστήμη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Η συμφωνία εμβάθυνε τον συντονισμό στους τομείς της άμυνας και των πληροφοριών και υποστήριξε έργα όπως οι διάδρομοι μεταφορών, που συνδέουν τη Ρωσία με τον Κόλπο μέσω του Ιράν.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στον Ινδικό Ωκεανό μόλις στο τέλος Φεβρουαρίου, την εβδομάδα πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ωστόσο, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η Μόσχα δεν ήταν υποχρεωμένη να απαντήσει, καθώς η συνθήκη δεν περιελάμβανε ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν σχημάτισε επίσημη στρατιωτική συμμαχία.

Ο Αντρέι Κορτούνοφ, πρώην γενικός διευθυντής του Ρωσικού Συμβουλίου Διεθνών Υποθέσεων και μέλος του Valdai Discussion Club, ενός ρωσικού think tank για την εξωτερική πολιτική, δήλωσε στο Al Jazeera μέσω βιντεοκλήσης από τη Μόσχα ότι η συνθήκη αμοιβαίας άμυνας της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα του 2024 αποτελεί παράδειγμα μιας «πιο δεσμευτικής» συμφωνίας για στρατιωτική υποστήριξη.

Vladimir Putin

Είπε ότι, βάσει αυτής της συμφωνίας, η Ρωσία θα ήταν υποχρεωμένη να συμπράξει με τη Βόρεια Κορέα «σε οποιαδήποτε σύγκρουση στην οποία θα μπορούσε να εμπλακεί η χώρα», ενώ με το Ιράν «απλώς ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να απέχουν από οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες σε περίπτωση που η άλλη πλευρά εμπλακεί σε σύγκρουση». Ο Κορτούνοφ δήλωσε ότι είναι απίθανο η Ρωσία να αναλάβει άμεση στρατιωτική δράση προς υποστήριξη του Ιράν, επειδή οι κίνδυνοι θα ήταν πολύ υψηλοί.

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα φαίνεται να «δίνει προτεραιότητα στη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση με την Ουκρανία» και σημείωσε ότι η Ρωσία έχει ακολουθήσει στο παρελθόν μια παρόμοια προσέγγιση επικρίνοντας τις ενέργειες των ΗΠΑ σε μέρη όπως η Βενεζουέλα μετά την στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο.

Αν και η Συνθήκη αναφέρει σαφώς ότι η Ρωσία δεν υποχρεούται να παρέμβει, είπε ότι ορισμένες από τις επαφές του στην Τεχεράνη έχουν εκφράσει «ένα βαθμό απογοήτευσης» και υπήρχε «μια προσδοκία ότι η Ρωσία θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να κάνει κάτι περισσότερο από απλές διπλωματικές κινήσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή σε άλλα πολυμερή φόρουμ».

Οι σχέσεις Κίνας-Ιράν και τα όριά τους

Το 2021, η Κίνα και το Ιράν υπέγραψαν 25ετή συμφωνία συνεργασίας με στόχο την επέκταση των δεσμών σε τομείς όπως η ενέργεια, ενώ παράλληλα θα εντάξουν το Ιράν στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας. Η Τζόντι Γουέν, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής (CISS) στο Πανεπιστήμιο Τσινγκχουά στην Κίνα, η οποία έχει ταξιδέψει συχνά στο Ιράν, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η σχέση θεωρείται ευρέως στο Πεκίνο ως ρεαλιστική και σταθερή.

«Από πολιτική άποψη, έχουμε τακτική ανταλλαγή», είπε τηλεφωνικά από το Πεκίνο, προσθέτοντας, «από οικονομική άποψη, η συνεργασία είναι πολύ βαθιά. Πολλές επιχειρήσεις έχουν επενδύσεις στο Ιράν». Ωστόσο, τόνισε ότι το Πεκίνο έχει από καιρό θέσει σαφή όρια γύρω από την εταιρική σχέση, ιδίως όσον αφορά τη στρατιωτική εμπλοκή. «Η κινεζική κυβέρνηση πάντα επιμένει στην μη ανάμειξη στα ζητήματα άλλων χωρών... Δεν νομίζω ότι η κινεζική κυβέρνηση θα έστελνε όπλα στο Ιράν», είπε. Αντίθετα, ο ρόλος του Πεκίνου είναι πιο πιθανό να επικεντρωθεί στη διπλωματία και τη διαχείριση κρίσεων.

Σι Τζινπίνγκ

O Σι Τζινπίνγκ

Associated Press

«Νομίζω ότι η Κίνα προσπαθεί να συνομιλήσει με την αμερικανική πλευρά και τις χώρες του Κόλπου για να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους», είπε. Αυτή η σαφήνεια σχετικά με τη σχέση, πρόσθεσε, έχει βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην Τεχεράνη. Ακόμα κι έτσι, σημείωσε ότι η σχέση δεν είναι συμμετρική.

Η υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων Kpler εκτιμά ότι το 87,2% των ετήσιων εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν πηγαίνει στην Κίνα, υπογραμμίζοντας πόσο οικονομικά σημαντική είναι η Κίνα για την Τεχεράνη, ενώ το Ιράν παραμένει ένας σχετικά μικρός εταίρος στο παγκόσμιο εμπόριο της Κίνας.

Ο Ντίλαν Λο, αναπληρωτής καθηγητής στο πρόγραμμα Δημόσιας Πολιτικής και Παγκόσμιων Υποθέσεων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nανιάνγκ στη Σιγκαπούρη, δήλωσε στο Al Jazeera ότι πιστεύει ότι ο ρόλος της Κίνας όσον αφορά το Ιράν «έχει εξελιχθεί σε προστάτη, επιταχύνοντας την προσπάθεια διαμεσολάβησής της για την αποτροπή μιας περιφερειακής κατάρρευσης που θα απειλούσε τα δικά της περιφερειακά οικονομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας».

«Νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια αξιολόγηση για το πώς να μειωθούν οι πολιτικοί κίνδυνοι και τι είδους επιλογές είναι διαθέσιμες. Για να πούμε την αλήθεια, αυτή η επανεξέταση ξεκίνησε ήδη μετά [την επίθεση των ΗΠΑ στη] Βενεζουέλα», είπε

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

13:13ΚΥΠΡΟΣ

Κύπριος αξιωματούχος: Από τη Βηρυτό απογειώθηκε το drone που χτύπησε το Ακρωτήρι

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης: Εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για την κρίση στη Μέση Ανατολή

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Και η Ισπανία στέλνει δύναμη - Η ισχυρή Ελλάδα παίρνει αποφάσεις που δικαιώνονται στη συνέχεια - Καμία ανοχή στην αισχροκέρδεια στα καύσιμα»

13:00ΥΓΕΙΑ

Μ. Ραυτοπούλου: Η τεχνολογία δεν θα κάνει τη δουλειά της αν δεν ξέρεις να τη χρησιμοποιείς σωστά

12:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Πρόωρος τελικός στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών | Ντέρμπι «Δικεφάλων» στα ημιτελικά

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση CNN: Έξι στους δέκα Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τις επιθέσεις στο Ιράν - Το χάσμα στις απόψεις Ρεπουμπλικανών-Δημοκρατικών

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης για τον σχολικό εκφοβισμό

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

12:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός ντέρμπι Βεζένκοφ και Ουόκαπ, αμφίβολος ο Μόρις

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιάννης Χαλίκος: Θρήνος στην Κάλυμνο για τον ομογενή ευεργέτη του νησιού

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Στη βρετανική βάση ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι

12:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Πρόστιμο 18.000 ευρώ για το Πανθεσσαλικό από τη Super League

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο επεισόδιο στο Καπιτώλιο: Έβγαλαν «σηκωτό» βετεράνο - Φώναζε «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στα ανοιχτά της Κύπρου η γαλλική φρεγάτα – «Υποστηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία που έγινε στόχος»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια»: Η Μαδρίτη διαψεύδει το Λευκό Οίκο για τα περί συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την επίθεση στο Ιράν

12:15LIFESTYLE

Νίκος Κουρκούλης: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή - Πέθανε ο κουμπάρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: «Viral φαινόμενο» ένας ιρανικός πύραυλος που δεν εξερράγη

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για Patriot στην Κάρπαθο: Ανυπόστατες οι αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για την κρίση στη Μέση Ανατολή

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

12:12LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα στη Χαλκίδα - Πλήθος κόσμου για τον χολιγουντιανό star

12:15LIFESTYLE

Νίκος Κουρκούλης: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή - Πέθανε ο κουμπάρος του

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Στη βρετανική βάση ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία είναι η μεγάλη κερδισμένη του πολέμου στο Ιράν - «ΗΠΑ και Ευρώπη ζούσαν στη la-la-land»

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ