Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

Οργή συγγενών για τους «θαυμαστές» της κατά συρροή δολοφόνου, που υποστηρίζουν ότι είναι «πολύ όμορφη για να μπει φυλακή»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Νότια Κορέα, μία περίεργη ιστορία έχει προκαλέσει σοβαρούς προβληματισμούς, καθώς μία 20χρονη φαίνεται να συγκεντρώνει τον θαυμασμό και τη στήριξη των χρηστών του διαδικτύου, με κανέναν όπως φαίνεται να νοιάζεται ότι πρόκειται για μία κατά συρροή δολοφόνο.

Οι χρήστες απαιτούν την απελευθέρωσή της, επισημαίνοντας ότι είναι «πολύ όμορφη για να είναι στη φυλακή».

Η αστυνομία συνέλαβε την Κιμ Σον Γιανγκ, η οποία είναι ύποπτη ότι δηλητηρίασε αρκετούς άνδρες τους τελευταίους μήνες, τρεις εκ των οποίων σε διάστημα δύο μηνών, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των θυμάτων της να αυξηθεί σε 5.

Η 20χρονη διάσημη για την ομορφιά της, χρησιμοποιούσε το blog της για να προσελκύσει τα υποψήφια θύματά της.

korea-kim.jpg

Η αστυνομία αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά της

Ωστόσο, λίγο αργότερα, ένας λογαριασμός στο Instagram που πιστεύεται ότι ανήκει στην Κιμ κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

Ο αριθμός των συνδρομητών αυξανόταν καθημερινά, οι περισσότεροι θαυμαστές ήταν άνδρες, που της ζητούσαν ραντεβού.

Όταν συμφωνούσε να τους συναντήσει, έριχνε κρυφά ένα μείγμα ηρεμιστικών στα ποτά των ανδρών. Δύο άνθρωποι πέθαναν, ένας από τους θαυμαστές επέζησε, αλλά ήταν σε κώμα για δύο ημέρες.

Όταν το κορίτσι συνελήφθη, στο τηλέφωνό της βρέθηκαν συνταγές για την παρασκευή δηλητηρίων. Έψαξε ενεργά στον Ιστό για τα απαραίτητα φάρμακα, πειραματίστηκε με αυτά, αναμειγνύοντάς τα σε διαφορετικές αναλογίες.

Η νεαρή σαγηνεύτρια, διαγνώστηκε ως ψυχοπαθής, ανέφεραν οι The Korea Times.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής Gangbuk στη Σεούλ, η ύποπτη υποβλήθηκε σε ειδικό ψυχολογικό τεστ που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση σημείων ψυχοπάθειας, πετυχαίνοντας 25 στα 40.

Η τεχνική αξιολογεί χαρακτηριστικά όπως η παρορμητικότητα, η έλλειψη ενσυναίσθησης, η ψυχραιμία και η τάση για χειραγώγηση.

Η στήριξη που φαίνεται να λαμβάνει η νεαρή, έχει προκαλέσει την οργή των οικογενειών των θυμάτων της, και σε δημόσια δήλωσή τους, οι συγγενείς ενός, επιμένουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τα εγκλήματά της

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, στις αρχές Φεβρουαρίου, η αστυνομία είχε ήδη καταφέρει να ταυτοποιήσει τον ύποπτο από κάμερες παρακολούθησης, αλλά η κράτηση δεν πραγματοποιήθηκε εγκαίρως. Οι συγγενείς πιστεύουν ότι με προηγούμενες ενέργειες των αξιωματικών επιβολής του νόμου, δεν θα μπορούσε να υπάρξει δεύτερο θύμα.

Το πρώτο σήμα συναγερμού ελήφθη στις 29 Ιανουαρίου 2026. Ένας υπάλληλος ξενοδοχείου κάλεσε την αστυνομία όταν δεν μπορούσε να ξυπνήσει έναν επισκέπτη. Οι γιατροί που έφτασαν δήλωσαν τον θάνατο ενός 20χρονου.

12 ημέρες αργότερα, παρόμοιο περιστατικό συνέβη σε άλλο ξενοδοχείο στην ίδια περιοχή. Μετά από αυτό το επεισόδιο, οι ερευνητές εντόπισαν την ύποπτη και την συνέλαβαν το βράδυ της ίδιας ημέρας. Περίπου μισή ώρα πριν τη σύλληψη, η κοπέλα δημοσίευσε άλλη μια selfie σε κοινωνικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Κιμ παραδέχτηκε ότι έδωσε στους άνδρες ηρεμιστικά. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ τους και ήθελε μόνο να κοιμηθούν. Αρχικά, κατηγορήθηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και παραβίαση του νόμου για τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά αργότερα η υπόθεση επαναχαρακτηρίστηκε ως φόνος.

Η έρευνα έδειξε ότι παρόμοια επεισόδια θα μπορούσαν να είχαν συμβεί στο παρελθόν. Σύμφωνα με την έρευνα, στις 14 Δεκεμβρίου 2025, η Κιμ πρόσφερε στον φίλο της, ένα 20χρονο αγόρι, ένα ποτό «για την κούραση». Μετά από 20 λεπτά, έχασε τις αισθήσεις του σε ένα καφέ στα προάστια της Σεούλ και συνήλθε μόλις δύο μέρες αργότερα. Στις αρχές Ιανουαρίου, ο νεαρός υπέβαλε καταγγελία στις αρχές.

Τώρα η αστυνομία αναλύει τις επαφές της ύποπτης και ελέγχει άλλα πιθανά επεισόδια. Οι ερευνητές αναζητούν άνδρες που μπορεί να έχασαν τις αισθήσεις τους μετά τη συνάντηση μαζί της ή να έλαβαν το μήνυμα: «Σε πήρε ο ύπνος, φεύγω πρώτη».

Ο αριθμός των ακολούθων της αυξήθηκε από περίπου 200 σε σχεδόν 10.000 σε περίπου 10 ημέρες. Επί του παρόντος, έχει περίπου 11.700 ακόλουθους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44ΚΟΣΜΟΣ

Αζέροι Τούρκοι του Ιράν ζητούν την παρέμβαση Τουρκίας – Αζερμπαϊτζάν

11:42ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Στη Λευκωσία ο βρετανός υπουργός Άμυνας μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Με 16,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου

11:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» ζορίζουν την ψυχαγωγία και το OPEN ανεβάζει στροφές

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της Novibet για την διαδικασία συναλλαγής της με την Allwyn

11:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μπιτάδο στην ομάδα των αθλητών της

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία είναι η μεγάλη κερδισμένη του πολέμου στο Ιράν - «ΗΠΑ και Ευρώπη ζούσαν στη la-la-land»

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις (05/03): Πού θα δείτε Euroleague και Premier League

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Φόβοι για νέα επισιτιστική κρίση λόγω του μπλόκου στα Στενά του Ορμούζ - Πώς επηρεάζονται βασικά είδη διατροφής από το ψωμί μέχρι τα ζυμαρικά

11:19ΥΓΕΙΑ

Φάρμακα GLP1: Νέα δεδομένα για τη διατήρηση της απώλειας βάρους μακροπρόθεσμα

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέσσερις νέες αιτήσεις για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ σε επιβλητικό τέμενος στην Τεχεράνη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

10:54WHAT THE FACT

Η «διαστημική μέδουσα» επιστρέφει - Το σπάνιο θέαμα στην αυγή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η MG αναζητά χώρα για εργοστάσιο στην Ευρώπη

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: «Μεγαλώνει» η μέρα - Πότε θα πάνε μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

10:07ΚΟΣΜΟΣ

El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ