Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

Στη Νότια Κορέα, μία περίεργη ιστορία έχει προκαλέσει σοβαρούς προβληματισμούς, καθώς μία 20χρονη φαίνεται να συγκεντρώνει τον θαυμασμό και τη στήριξη των χρηστών του διαδικτύου, με κανέναν όπως φαίνεται να νοιάζεται ότι πρόκειται για μία κατά συρροή δολοφόνο.

Οι χρήστες απαιτούν την απελευθέρωσή της, επισημαίνοντας ότι είναι «πολύ όμορφη για να είναι στη φυλακή».

Η αστυνομία συνέλαβε την Κιμ Σον Γιανγκ, η οποία είναι ύποπτη ότι δηλητηρίασε αρκετούς άνδρες τους τελευταίους μήνες, τρεις εκ των οποίων σε διάστημα δύο μηνών, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των θυμάτων της να αυξηθεί σε 5.

Η 20χρονη διάσημη για την ομορφιά της, χρησιμοποιούσε το blog της για να προσελκύσει τα υποψήφια θύματά της.

Η αστυνομία αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά της Ωστόσο, λίγο αργότερα, ένας λογαριασμός στο Instagram που πιστεύεται ότι ανήκει στην Κιμ κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο.

Ο αριθμός των συνδρομητών αυξανόταν καθημερινά, οι περισσότεροι θαυμαστές ήταν άνδρες, που της ζητούσαν ραντεβού.

Όταν συμφωνούσε να τους συναντήσει, έριχνε κρυφά ένα μείγμα ηρεμιστικών στα ποτά των ανδρών. Δύο άνθρωποι πέθαναν, ένας από τους θαυμαστές επέζησε, αλλά ήταν σε κώμα για δύο ημέρες.

Όταν το κορίτσι συνελήφθη, στο τηλέφωνό της βρέθηκαν συνταγές για την παρασκευή δηλητηρίων. Έψαξε ενεργά στον Ιστό για τα απαραίτητα φάρμακα, πειραματίστηκε με αυτά, αναμειγνύοντάς τα σε διαφορετικές αναλογίες.

Η νεαρή σαγηνεύτρια, διαγνώστηκε ως ψυχοπαθής, ανέφεραν οι The Korea Times.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής Gangbuk στη Σεούλ, η ύποπτη υποβλήθηκε σε ειδικό ψυχολογικό τεστ που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση σημείων ψυχοπάθειας, πετυχαίνοντας 25 στα 40.

Η τεχνική αξιολογεί χαρακτηριστικά όπως η παρορμητικότητα, η έλλειψη ενσυναίσθησης, η ψυχραιμία και η τάση για χειραγώγηση.

Η στήριξη που φαίνεται να λαμβάνει η νεαρή, έχει προκαλέσει την οργή των οικογενειών των θυμάτων της, και σε δημόσια δήλωσή τους, οι συγγενείς ενός, επιμένουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τα εγκλήματά της

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, στις αρχές Φεβρουαρίου, η αστυνομία είχε ήδη καταφέρει να ταυτοποιήσει τον ύποπτο από κάμερες παρακολούθησης, αλλά η κράτηση δεν πραγματοποιήθηκε εγκαίρως. Οι συγγενείς πιστεύουν ότι με προηγούμενες ενέργειες των αξιωματικών επιβολής του νόμου, δεν θα μπορούσε να υπάρξει δεύτερο θύμα.

Το πρώτο σήμα συναγερμού ελήφθη στις 29 Ιανουαρίου 2026. Ένας υπάλληλος ξενοδοχείου κάλεσε την αστυνομία όταν δεν μπορούσε να ξυπνήσει έναν επισκέπτη. Οι γιατροί που έφτασαν δήλωσαν τον θάνατο ενός 20χρονου.

12 ημέρες αργότερα, παρόμοιο περιστατικό συνέβη σε άλλο ξενοδοχείο στην ίδια περιοχή. Μετά από αυτό το επεισόδιο, οι ερευνητές εντόπισαν την ύποπτη και την συνέλαβαν το βράδυ της ίδιας ημέρας. Περίπου μισή ώρα πριν τη σύλληψη, η κοπέλα δημοσίευσε άλλη μια selfie σε κοινωνικό δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η Κιμ παραδέχτηκε ότι έδωσε στους άνδρες ηρεμιστικά. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ τους και ήθελε μόνο να κοιμηθούν. Αρχικά, κατηγορήθηκε για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και παραβίαση του νόμου για τη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά αργότερα η υπόθεση επαναχαρακτηρίστηκε ως φόνος.

Η έρευνα έδειξε ότι παρόμοια επεισόδια θα μπορούσαν να είχαν συμβεί στο παρελθόν. Σύμφωνα με την έρευνα, στις 14 Δεκεμβρίου 2025, η Κιμ πρόσφερε στον φίλο της, ένα 20χρονο αγόρι, ένα ποτό «για την κούραση». Μετά από 20 λεπτά, έχασε τις αισθήσεις του σε ένα καφέ στα προάστια της Σεούλ και συνήλθε μόλις δύο μέρες αργότερα. Στις αρχές Ιανουαρίου, ο νεαρός υπέβαλε καταγγελία στις αρχές.

Τώρα η αστυνομία αναλύει τις επαφές της ύποπτης και ελέγχει άλλα πιθανά επεισόδια. Οι ερευνητές αναζητούν άνδρες που μπορεί να έχασαν τις αισθήσεις τους μετά τη συνάντηση μαζί της ή να έλαβαν το μήνυμα: «Σε πήρε ο ύπνος, φεύγω πρώτη».

Ο αριθμός των ακολούθων της αυξήθηκε από περίπου 200 σε σχεδόν 10.000 σε περίπου 10 ημέρες. Επί του παρόντος, έχει περίπου 11.700 ακόλουθους.