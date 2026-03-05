Κύπρος: Στη Λευκωσία ο βρετανός υπουργός Άμυνας μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι μετά από ομιλία του, στη Ντάουνινγκ Στριτ στο κέντρο του Λονδίνου την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025.

Στην Κύπρο μετέβη το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι, τέσσερις ημέρες μετά την επίθεση με drone στη βάση του Ακρωτηρίου, όπου και αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Χίλι, είχε τετ α τετ με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Παλμά, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι. Την ώρα της επίσκεψης ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας.

«Η μακροχρόνια φιλία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει ισχυρή απέναντι στις απειλές του Ιράν. Το πρωί, μαζί με τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα, συζητήσαμε πώς το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει περαιτέρω την αεράμυνά του για να στηρίξει την κοινή μας ασφάλεια», ανέφερε ο Βρετανός ΥΠΑΜ, σε ανάρτησή του στο X.

Οι εκτιμήσεις των Βρετανών για την προέλευση του drone

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις αξιωματούχων το drone εκτοξεύτηκε είτε από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ή από άλλη φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο δυτικό Ιράκ. Προ ημερών, το υπουργείο Άμυνας της χώρας είχε διαψεύσει αναφορές πως το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Ιράν.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Guardian, η έρευνα δεν μπόρεσε να διαπιστώσει με βεβαιότητα από πού εκτοξεύθηκε το drone τύπου Shahed. Η επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των ιρανικών αντιποίνων το Σαββατοκύριακο, λίγο αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων του Ιράν, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω επικρίσεων της Λευκωσίας ότι το Λονδίνο καθυστέρησε στην ανάπτυξη ενισχύσεων για την προστασία των δύο βρετανικών βάσεων του νησιού.

Διαβάστε επίσης