Κύπρος: Ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Στη βρετανική βάση ο υπουργός Τζον Χίλι

Ηχούν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου, την ώρα που βρίσκεται στη βρετανική αεροπορική βάση ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα στους κατοίκους του Ακρωτηρίου που μεταδίδεται από τα κυπριακά ΜΜΕ.

«Ισχυρή η φιλία Ηνωμένου Βασιλείου - Κυπριακής Δημοκρατίας»

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφφερε ότι «η μακροχρόνια φιλία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένει ισχυρή μπροστά στις απειλές από το Ιράν».

«Σήμερα το πρωί, μαζί με τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα συζητήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα μας, προκειμένου να υποστηρίξει την κοινή μας ασφάλεια», τόνισε ο Τζον Χίλι.

Διαβάστε επίσης