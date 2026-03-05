Κύπριος αξιωματούχος: Από τη Βηρυτό απογειώθηκε το drone που χτύπησε το Ακρωτήρι

Από τη Βηρυτό, πρωτεύουσα του Λιβάνου, φαίνεται πως απογειώθηκε το drone τύπου Shahed που προκάλεσε ζημιές στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο, τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, όπως ανέφερε Κύπριος αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Associated Press.

Βρετανοί αξιωματούχοι από την πλευρά τους εκτιμούσαν νωρίτερα πως το drone εκτοξεύτηκε είτε από τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ή από άλλη φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο δυτικό Ιράκ.

Σημειώνεται πως από την επίθεση σημειώθηκαν περιορισμένες ζημιές στη βάση, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

