Μέση Ανατολή: Μάχη με το χρόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις για να μην εξαντληθούν τα αποθέματα όπλων

Ο αριθμός και η εμβέλεια των πυραύλων που εκτοξεύει η κάθε πλευρά στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες καθώς ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν επιθυμούν να διατηρήσουν τα οπλικά αποθέματά τους. Η πολεμική σύρραξη υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει εβδομάδες και γι' αυτό η πλευρά που θα καταφέρει να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όπλα και πυρομαχικά θα έχει και το προβάδισμα στις επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι η χώρα του διαθέτει «σχεδόν απεριόριστες προμήθειες» σε βασικά όπλα. Το υπουργείο Άμυνας του Ιράν δηλώνει ότι έχει «την ικανότητα να αντισταθεί στον εχθρό» για περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε προγραμματίσει η Αμερική.

Τα αποθέματα και οι προμήθειες όπλων από μόνα τους δεν θα καθορίσουν την έκβαση αυτής της σύγκρουσης αλλά σίγουρα αποτελούν σημαντικό παράγοντα. Για παράδειγμα η Ουκρανία είναι από καιρό αριθμητικά και πολεμικά κατώτερη της Ρωσίας αλλά συνεχίζει να δίνει σκληρές μάχες.

Ο ρυθμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή ήταν από την αρχή γρήγορος. Έτσι οι δύο πλευρές θα εξαντλήσουν τα όπλα πριν καταφέρουν να παράγουν νέα.

Το Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) με έδρα το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ήδη πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.000 επιθέσεις. Κάθε μία από αυτές έγινε πολλά πυρομαχικά.

Το INSS αναφέρει ότι το Ιράν έχει ήδη εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones. Πολλά από αυτά έχουν αναχαιτιστεί. Αυτός ο ρυθμός στις μάχες θα γίνει όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί από τις δύο πλευρές όσο ο πόλεμος παρατείνεται.

Ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού να μεταφέρουν πυρομαχικά στο κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln (CVN 72) την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026. ΑΡ

Το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν

Δυτικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι έχουν ήδη παρατηρήσει μείωση στον αριθμό των πυραύλων που εκτοξεύει το Ιράν. Ξεκίνησε να εκτοξεύει εκατοντάδες πυραύλους την πρώτη ημέρα του πολέμου και σήμερα έχει μειώσει τον αριθμό σε δεκάδες.

Πριν από τον πόλεμο, εκτιμάται ότι το Ιράν διέθετε απόθεμα με περισσότερους από 2.000 βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς. Κανένας στρατός δεν δημοσιεύει ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των όπλων που έχει στη διάθεσή του, καθώς τα στοιχεία αυτά παραμένουν απόρρητα.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 86% από την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων το Σάββατο. Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (CENTCOM) αναφέρει ότι μόνο τις τελευταίες 24 ώρες σημειώθηκε μείωση κατά 23%.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι το Ιράν είχε κατασκευάσει μαζικά δεκάδες χιλιάδες drone Shahed πριν από τον πόλεμο. Εξήγαγε την τεχνολογία στη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί τη δική της έκδοση του Shahed με καταστροφικά αποτελέσματα στην Ουκρανία. Ακόμη και οι ΗΠΑ έχουν αντιγράψει το σχέδιο.

Γράφημα που δείχνει τις δυνατότητες του καμικάζι - drone Shahed - 136 του Ιράν. BBC

Ωστόσο, ο Νταν Κέιν δήλωσε ότι οι εκτοξεύσεις drone από το Ιράν έχουν μειωθεί κατά 73% από την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης. Έτσι το Ιράν φαίνεται να δυσκολεύεται να διατηρήσει την αυξημένη ταχύτητα στον ρυθμό των επιχειρήσεων.

Είναι ακόμα πιθανό αυτή η δραματική μείωση να αποτελεί μια προσπάθεια διατήρησης των αποθεμάτων του Ιράν καθώς εν μέσω πολέμου η διατήρηση της παραγωγικής πολεμικού υλικού θα γίνει όλο και πιο δύσκολη.

https://www.instagram.com/reel/DVYHtXoFfeD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τα αεροσκάφη των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν πλέον την αεροπορική υπεροχή επί του Ιράν. Το μεγαλύτερο μέρος των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων του Ιράν έχει καταστραφεί. Δεν διαθέτει πλέον αξιόπιστη αεροπορία. H CENTCOM δηλώνει ότι η επόμενη φάση του πολέμου θα επικεντρωθεί στην στοχοποίηση των εκτοξευτών πυραύλων και drone του Ιράν, των αποθεμάτων όπλων του, καθώς και στην καταστροφή των εργοστασίων που τα παράγουν.

Τώρα μπορεί να είναι ευκολότερο για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να υποβαθμίσουν την πολεμική ικανότητα του Ιράν. Ωστόσο θα είναι δύσκολο να καταστρέψουν όλα τα αποθέματα όπλων του.

Το Ιράν είναι μια χώρα τριπλάσια σε έκταση από τη Γαλλία. Τα όπλα κρύβονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις και στις λεγόμενες «πόλεις των πυραύλων».

Η έκταση της πυραυλικής «ομπρέλας» του Ιράν. BBC

Η ανησυχία των Αμερικανών για την παραγωγή αμυντικού υλικού και όπλων

Οι ΗΠΑ παραμένουν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Τα αποθέματα συμβατικών όπλων τους θα είναι μεγαλύτερα από αυτά οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε υψηλού κόστους όπλα ακριβείας που παράγονται σε περιορισμένες ποσότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ κάλεσε σε συνάντηση τους εταιρείες στην άμυνα αυτή την εβδομάδα για να τους πιέσει να επιταχύνουν την παραγωγή. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι ακόμη και οι πόροι της Αμερικής ενδέχεται να εξαντληθούν.

Μέρος της πίεσης μπορεί να έχει μειωθεί τώρα που οι ΗΠΑ έχουν σχετική ελευθερία να πραγματοποιούν επιθέσεις από κοντινή απόσταση.

Αμερικανοί ναύτες εργάζονται με πυρομαχικά στο κατάστρωμα αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln (CVN 72) στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026. ΑΡ

Ο στρατηγός Νταν Κέιν είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη σταματήσει να χρησιμοποιούν «όπλα απομακρυσμένης δράσης» – πιο ακριβά και εξελιγμένα όπλα μακράς εμβέλειας, όπως οι πύραυλοι κρουζ Τόμαχοκ. Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ χρησιμοποιεί πλέον λιγότερο ακριβά όπλα για κοντινούς στόχους, όπως οι βόμβες JDAM, που μπορούν να ρίχνονται πάνω από τον στόχο.

Ο Μαρκ Κάνκιαν, πρώην συνταγματάρχης των Αμερικανών Πεζοναυτών στη «δεξαμενή σκέψης» Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) με έδρα την Ουάσιγκτον, λέει στο BBC ότι, μετά την αρχική επίθεση από απόσταση, οι ΗΠΑ «μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν λιγότερο ακριβούς πυραύλους και βόμβες».

Επιπλέον αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διατηρήσουν αυτό το επίπεδο μάχης «σχεδόν επ' αόριστον». Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο μικρότερη γίνεται η λίστα των στόχων, πράγμα που σημαίνει σταδιακή επιβράδυνση του ρυθμού των επιχειρήσεων.

Να σημειωθεί ότι σε σημερινό δημοσίευμα τους οι Financial Times αναφέρουν ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο θέλει να αγοράσει αναχαιτιστικά συστήματα ουκρανικής κατασκευής για να αποκρούσει τα ιρανικά drones.

Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος F-15. IDF

Αεροπορική άμυνα

Ο Μαρκ Κάνκιαν σημειώνει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν δεκάδες χιλιάδες βόμβες JDAM, αλλά τα ακριβά συστήματα αεροπορικής άμυνας είναι πιο σπάνια. Στα αρχικά στάδια της σύγκρουσης, αυτά ήταν απαραίτητα για την αντιμετώπιση της απειλής από τα αντίποινα του Ιράν.

Οι πύραυλοι Patriot έχουν μεγάλη ζήτηση, όχι μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά και από τους αραβικούς συμμάχους τους και την Ουκρανία. Κάθε πύραυλος αναχαίτισης κοστίζει πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια και πιστεύεται ότι οι ΗΠΑ παράγουν σήμερα περίπου 700 το χρόνο. Εάν το Ιράν εξακολουθεί να είναι σε θέση να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους, θα εξαντλήσει αυτά τα περιορισμένα αποθέματα.

Ιρανικά drones Βίντεο/FARS

Ο εμπειρογνώμονας του CSIS εκτιμά ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να διαθέτουν αποθέματα περίπου 1.600 πυραύλων Patriot, τα οποία θα έχουν εξαντληθεί τις τελευταίες ημέρες. Αν και αναφέρει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να συνεχίσουν τον πόλεμο με βολές από αεροσκάφη προς χερσαίους στόχους για «μεγάλο χρονικό διάστημα», ο πόλεμος αεροπορικής άμυνας είναι «πιο αβέβαιος».

«Αν ο πρόεδρος Τραμπ είναι διατεθειμένος να μειώσει τον αριθμό των Patriot, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να αντέξουμε περισσότερο από τους Ιρανούς αλλά αυτό θα έχει ως κόστος τον κίνδυνο μιας πιθανής σύγκρουσης στον Ειρηνικό», είπε ο εμπειρογνώμονας.

Το γεγονός ότι ο Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με αμερικανικές εταιρείες άμυνας αργότερα αυτή την εβδομάδα είναι ένα σημάδι ότι υπάρχει κάποια ανησυχία σχετικά με τα αποθέματα όπλων. Ωστόσο, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιμένει ότι «το Ιράν δεν μπορεί να μας ξεπεράσει».

Διαβάστε επίσης