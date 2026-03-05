Γιατί τα γιαούρτια δεν έχουν ημερομηνία λήξης: «Έχεις αρκετές εβδομάδες για να το καταναλώσεις»

Λίγοι ίσως έχουν παρατηρήσει ότι τα γιαούρτια δεν έχουν πραγματική ημερομηνία λήξης. Αν συγκριθούν με άλλα φρέσκα τρόφιμα, αυτό το γαλακτοκομικό προϊόν δεν «λήγει» ακριβώς, αλλά έχει ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι, όταν φτάσει εκείνη η ημέρα, «έχεις ακόμη αρκετές εβδομάδες για να το καταναλώσεις».

