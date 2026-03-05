Γιατί τα γιαούρτια δεν έχουν ημερομηνία λήξης: «Έχεις αρκετές εβδομάδες για να το καταναλώσεις»
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι τα γιαούρτια λήγουν, όμως στην πραγματικότητα έχουν ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση, που επιτρέπει να καταναλωθούν με ασφάλεια για πολύ περισσότερο χρόνο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λίγοι ίσως έχουν παρατηρήσει ότι τα γιαούρτια δεν έχουν πραγματική ημερομηνία λήξης. Αν συγκριθούν με άλλα φρέσκα τρόφιμα, αυτό το γαλακτοκομικό προϊόν δεν «λήγει» ακριβώς, αλλά έχει ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι, όταν φτάσει εκείνη η ημέρα, «έχεις ακόμη αρκετές εβδομάδες για να το καταναλώσεις».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:12 ∙ LIFESTYLE
Κέιτ Μίντλετον: Το ταξίδι που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν
15:59 ∙ WHAT THE FACT
Ελάφια πάνω σε πάγο επιπλέουν στον ποταμό Ντιτρόιτ - Γιατί δεν έγινε διάσωσή τους
15:21 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Κατάρ: Βίντεο δείχνει αναχαιτίσεις πάνω από τη Ντόχα
14:48 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Ποιος Θεός θα βάλει το χέρι του;
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ