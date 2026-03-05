Στην Κύπρο το θηριώδες στρατιωτικό αεροσκάφος A400M - Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb από Ακρωτήρι

Εν μέσω της συνεχούς άφιξης στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο για την υπεράσπισή της από τα τους βαλλιστικούς πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed του Ιράν, τα οποία έχουν οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες στην ενεργοποίηση συναγερμών αεροπορικής επιδρομής, αποκλειστικό βίντεο του Newsbomb.gr που καταγράφει την προσγείωση ενός θηριώδους στρατιωτικού αεροσκάφους A400M στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι υπογραμμίζει την κινητικότητα που υπάρχει στην περιοχή, την ώρα που ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται στο νησί.

Δείτε βίντεο του Newsbomb.gr:

Το Atlas (A400M) έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει φορτίο 30 τόνων σε απόσταση άνω των 2.400 ναυτικών μιλίων σε καθιερωμένα και απομακρυσμένα πολιτικά και στρατιωτικά αεροδρόμια, ή να προσγειώνεται σε μικρού μήκους, μη προετοιμασμένους ή ημι-προετοιμασμένους διαδρόμους. Το αεροσκάφος μπορεί να λειτουργεί σε μεγάλα υψόμετρα έως και 40.000 πόδια. Το Atlas μπορεί να μεταφέρει 116 επιβάτες, ή 9 παλέτες αεροσκαφών και 54 επιβάτες, ή 66 φορεία, με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο 37 τόνων.

Τα φορτία μπορούν επίσης να παραδοθούν με αλεξίπτωτο, με βαρυτική εξαγωγή από την πίσω ράμπα του αεροσκάφους (επηρεασμένη από το ίδιο το βάρος του φορτίου).

Το Airbus A400M Atlas χρησιμοποιείται από 9 χώρες με περίπου 135 αεροσκάφη σε ενεργό υπηρεσία. Τα περισσότερα αεροσκάφη διαθέτουν η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ μικρότερο αριθμό διαθέτουν η Τουρκία, το Βέλγιο και η Μαλαισία.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο globalmilitary.net, η Βρετανία διαθέτει 22 αεροσκάφη Α400M.

