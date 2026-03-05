Μέγαρα: Προσήχθη 23χρονος Ιρακινός για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση της Πάχης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στις αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία πολίτη στην Άμεση Δράση για ύποπτες κινήσεις ατόμου έξω από την αεροπορική βάση στην Πάχη Μεγάρων.

Σύμφωνα με την αναφορά, ο άνδρας βιντεοσκοπούσε τον χώρο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Από τον έλεγχο που ακολούθησε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν 23χρονο με καταγωγή από το Ιράκ, ο οποίος παρακολουθεί μαθήματα σε ιδιωτική σχολή πιλότων στο αεροδρόμιο των Μεγάρων. Ο νεαρός φέρεται να κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο απογειώσεις, ενώ κατά την εξέταση της συσκευής του βρέθηκε οπτικοακουστικό υλικό που απεικονίζει πολιτικά αεροσκάφη και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο εν πτήσει.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από την έρευνα δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος του. Ο 23χρονος κρατείται για τη διαδικασία της εξακρίβωσης στοιχείων και, εφόσον επιβεβαιωθεί οριστικά πως δεν υφίσταται κάτι παράνομο, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος.

