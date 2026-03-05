Ρόδος: Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένης – Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Στη δικαιοσύνη θα παραπεμφθεί 41χρονος από τη Ρόδο, ο οποίος κατάφερε να εξαπατήσει 78χρονη, αφαιρώντας από την ηλικιωμένη χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 41χρονος, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, έπεισε την 78χρονη να βγάλει έξω από το σπίτι της χρήματα και κοσμήματα, εξαιτίας κινδύνου από… ραδιενέργεια - όπως επικαλέστηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, στην πόλη τη Ρόδου. Ο δράστης συνελήφθη χθες, 4 Μαρτίου από στελέχη της υπηρεσίας Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία (δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης των χρονικών ορίων του αυτοφώρου) και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.