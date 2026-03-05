Επικοινωνία Δένδια με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΑΕ - Συζητήθηκε ο ασφαλής επαναπατρισμός των Ελλήνων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στο Πεντάγωνο με τον Πρέσβη των ΗΑΕ, Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri,

Ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei αλλά και με τον ΥΠΕΞ των ΗΑΕ, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Παράλληλα είχε συνάντηση στο Πεντάγωνο με τον Πρέσβη των ΗΑΕ, Dr. Ali Obaid Ali Alyabhouni Aldhaheri, στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Συνεργασία των δύο χωρών στην Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Νίκο Δένδια να εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στα ΗΑΕ, καταδικάζοντας επίσης τις απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις τόσο στα Εμιράτα όσο και στα λοιπά κράτη του Κόλπου.

Στην ατζέντα των επαφών τέθηκε επίσης το ζήτημα του ασφαλούς επαναπατρισμού Ελλήνων από τα ΗΑΕ, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.