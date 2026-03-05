Πόλεμος στο Ιράν: Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή

Μια γυναίκα περνά μπροστά από ένα κτίριο που υπέστη ζημιές μετά από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της αμερικανο-ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στην Τεχεράνη, Ιράν, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

Οι αναφορές για τα θύματα του πολέμου που έχει ξεσπάσει στην Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλάζουν συνεχώς.

Έτσι, ακολουθεί ο αριθμός των θυμάτων σε ολόκληρη την περιοχή -όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα-, με νέα στοιχεία από το Ιράν και τον Λίβανο, σύμφωνα με το Reuters.

Ιράν

Τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται το Ίδρυμα Μαρτύρων και Βετεράνων της χώρας. Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι 175 μαθήτριες και μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν σε μια επίθεση σε ένα δημοτικό σχολείο στο Μινάμπ. Δεν είναι σαφές αν ο συνολικός αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει και θύματα των Φρουρών της Επανάστασης.

Ισραήλ

10 άμαχοι είναι νεκροί, μεταξύ των οποίων εννέα άτομα από μια ιρανική επίθεση στην πόλη Μπετ Σεμές κοντά στην Ιερουσαλήμ την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με την υπηρεσία υγειονομικής περίθαλψης και ασθενοφόρων της χώρας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα του ισραηλινού στρατού.

Λίβανος

102 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Μπαχρεϊν

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην βιομηχανική πόλη Σαλμάν του Μπαχρέιν μετά από αναχαίτιση πυραύλου, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Κουβεϊτ

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με τα υπουργεία Υγείας και Εξωτερικών του Κουβέιτ.

Ομάν

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε μετά από χτύπημα βλήματος σε δεξαμενόπλοιο που έφερε σημαία των Νήσων Μάρσαλ ανοικτά της Μουσκάτ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Συρία

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν όταν ιρανικός πύραυλος χτύπησε ένα κτίριο στη νότια συριακή πόλη Σουέιντα το Σάββατο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ιράκ

Τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις ιρακινές υγειονομικές αρχές, μεταξύ των οποίων 11 μέλη της πολιτοφυλακής, ένας στρατιώτης και ένας πολίτης, με βάση τα στοιχεία του μητρώου υγείας.

Αμερικανικός στρατός

Έξι μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε επίθεση σε εγκατάσταση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.