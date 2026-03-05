Κύπρος: Καταφύγιο για 25 κατοίκους Ακρωτηρίου η Μονή Αγίου Γεωργίου στην Ερήμη - Φωτογραφίες

Στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου των Σπηλαίων, στην Ερήμη βρήκαν καταφύγιο 25 κάτοικοι της κοινότητας Ακρωτηρίου που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, ύστερα από την αναχαίτιση των δύο drones από μαχητικά αεροσκάφη των Βάσεων το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Μαρτίου.

Μιλώντας στο philenews, ο Αρχιμανδρίτης Δημητριανός ανέφερε ότι υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθούν ακόμη λίγες οικογένειες.

Ο Αρχιμανδρίτης Δημητριανός / Πηγή: philenews

«Μας ζήτησαν χθες από το Δημαρχείο βοήθεια την ώρα που γινόταν η εκκένωση, αν μπορούμε να φιλοξενήσουμε κόσμο. Αμέσως επικοινωνήσαμε με τον Μητροπολίτη Αθανάσιο, ο οποίος μας έδωσε την ευλογία του να προσφέρουμε όποιο χώρο διαθέτουμε. Από προχθές, έρχονται συνεχώς οικογένειες. Έχουν έρθει τουλάχιστον 25 άτομα. Κάθε οικογένεια μένει σε ξεχωριστό δωμάτιο. Έφεραν μαζί τους και τρόφιμα για να περάσουν τις πρώτες ημέρες», υπογράμμισε.

Η Μονή Αγίου Γεωργίου των Σπηλαίων, στην Ερήμη / Πηγή: philenews

Οι κάτοικοι έφυγαν με ελάχιστα υπάρχοντα, καθώς με το που ήχησαν οι σειρήνες έπρεπε να εγκαταλείψουν άμεσα την κοινότητά τους. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο σχολείο της Ερήμης, ωστόσο, μετά από συνεννόηση με τις τοπικές Αρχές, βρήκαν τελικά καταφύγιο στη Μονή Αγίου Γεωργίου των Σπηλαίων.

Όπως είναι γνωστό, στην περιοχή του Ακρωτηρίου δεν υπάρχει καταφύγιο, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους χωρίς καμία εναλλακτική. Κάποιοι κατέφυγαν σε συγγενικά πρόσωπα, άλλοι παρέμειναν στο σχολείο της Ερήμης, ενώ οι πιο ευάλωτες ομάδες και οικογένειες με παιδιά μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία για μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας.

