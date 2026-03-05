Νετανιάχου: Ευχαρίστησε τον «φίλο» του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνεργασία του στο Ιράν
«Η συνεργασία μεταξύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είναι ιστορική», είπε ο Νετανιάχου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον «φίλο» του, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιχείρηση στο Ιράν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε αεροπορική βάση στο νότιο Ισραήλ. «Η συνεργασία μεταξύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων είναι ιστορική», πρόσθεσε.
«Συνεχίζουμε τις επιθέσεις μας εναντίον στόχων του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, καθώς και εναντίον τρομοκρατικών στοιχείων στον Λίβανο. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.
