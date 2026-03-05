Επικοινωνία Δένδια με τον υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας αναφορικά με την επικοινωνία που είχε με τον Βούλγαρο ομόλογό του 

Επικοινωνία Δένδια με τον υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Tελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό παρουσία του ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια, στο υπουργείο Άμυνας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Συζητήσαμε για τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Υπογράμμισα την ετοιμότητα της χώρας μας να συντρέξει, εφόσον απαιτηθεί, στη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή».

