Euroleague: Ασταμάτητη η Φενέρμπαχτσε, εύκολη νίκη με τη Μονακό

Η 30η αγωνιστική της Euroleague, άρχισε με το γνωστό τρόπο. Τη Φενέρμπαχτσε να νικά. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης υποδέχτηκε την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και χωρίς να συναντήσει δυσκολίες επικράτησε 88-70.

Αυτή ήταν η 9η συνεχόμενη νίκη των Τούρκων, οι οποίοι με ρεκόρ 22-7 (έχουν ματς λιγότερο, αυτό που αναβλήθηκε στο ΣΕΦ) είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά στην regular season. Η Μονακό από την άλλη, υποχώρησε στο 16-14.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης πήραν από την αρχή τα ηνία του αγώνα και με τον Χόρτον Τάκερ σε μεγάλη βραδιά έχτισαν σταδιακά διαφορά, που τους επέτρεψε να διαχειρίζονται άνετα το ματς. Έφτασαν μέχρι και στο +16 (64-48 στο 29΄) και επικράτησε με το τελικό 88-70 που ήταν και η μέγιστη τιμή της διαφοράς.

Ο Χόρτον-Τάκερ ολοκλήρωσε το ματς με 28π., 8ρ. , ενώ 14π. είχε ο Κόλσον. Για τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος με 14π., 6ρ., 8ασ., αλλά δεν είχε συμπαράσταση.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70