Χριστοδουλίδης για ελληνική βοήθεια: Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου

«Βλέποντας κάποιες παρουσιάσεις στο διεθνή τύπο υπάρχει δόση υπερβολής σχετικά με το τι γίνεται στην Κύπρο. Σε πολεμικές καταστάσεις το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος τη Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Οι όποιες επιθέσεις έχουν γίνει στην Κύπρο αφορούν αποκλειστικά τις βρετανικές βάσεις. Και κατά κύριο λόγο προέρχονται από τον Λίβανο. Είμαι σε συνεχή επαφή με τον πρόεδρο του Λιβάνου», απάντησε μιλώντας στον ΣΚΑΙ και διευκρίνισε: «Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο δύο επιθέσεις με drones». «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα σε σχέση με βαλλιστικούς πυραύλους», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο σχετικά με τις αμυντικές ικανότητες της Κύπρου ο κ. Χριστοδουλίδης είπε: «Έχουμε τα δικά μας συστήματα που έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά, την ίδια στιγμή υπάρχει η προστασία που έχουν οι Βρετανοί και έχουμε συμφωνίες με ευρωπαϊκά κράτη. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια ανταπόκριση. Στην ΕΕ υπάρχει το άρθρο 42,7 το αντίστοιχο του άρθρου 5 στο ΝΑΤΟ. Στόχος αυτή τη στιγμή είναι οι βρετανικές βάσεις. Έχω μιλήσει με αρκετούς ομολόγους μου στην Ευρώπη».

Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και πρόσθεσε ότι είναι σε διαβούλευση και με άλλα κράτη μέλη να ενισχυθούν οι δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Είναι μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας», σχολίασε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για αποστολή F-16 και φρεγατών. «Ζητήσαμε ενίσχυση σε συγκεκριμένους τομείς και υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Ακολούθως είχαμε την γαλλική ανταπόκριση στο αίτημά μας και κατόπιν της Ιταλίας και της Ισπανίας»

Επίσης μίλησε για «μεμονωμενες αντιδράσεις Τούρκων όχι από την τουρκική κυβέρνηση».

«Υπήρξε ενόχληση για τη στάση του Βρετανού υπουργού Άμυνας. Οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται για τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη», είπε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε: «Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στις βρετανικές βάσεις αν και έχουμε μια διαφωνία για την κυριαρχία»

