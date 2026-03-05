Χέγκσεθ: Οι επιθέσεις στο Ιράν δεν στοχεύουν τη Ρωσία ή την Κίνα

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δεν στοχεύουν τη Ρωσία ή την Κίνα, οι οποίες έχουν στενούς δεσμούς με την Τεχεράνη, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Το πρόβλημά μας δεν είναι μαζί τους, είναι με τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν», δήλωσε ο υπουργός χθες, Τετάρτη, στους δημοσιογράφους.

Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επικρίνει τις επιθέσεις, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της κυριαρχίας του Ιράν και έχουν ζητήσει επιστροφή στον διάλογο, αλλά δεν έχουν προσφέρει στην Τεχεράνη καμία υλική υποστήριξη. Η Κίνα στέλνει ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για μεσολάβηση, όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, σε τηλεφωνικές κλήσεις με τους ομολόγους του στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Κίνα έχει σημαντικές επενδύσεις σε χώρες του Κόλπου πλούσιες σε ενέργεια, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι οποίες έχουν γίνει στόχος των αντιποίνων του Ιράν. Ο Γουάνγκ είπε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ ότι η «κόκκινη γραμμή» της προστασίας των αμάχων σε συγκρούσεις δεν πρέπει να παραβιάζεται και ότι οι μη στρατιωτικοί στόχοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ενέργεια, δεν πρέπει να δέχονται επίθεση.

Διαβάστε επίσης