Ο γιος του Ozzy Osbourne περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του θρυλικού ροκ σταρ

Ο γιος του Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, εμφανίστηκε στο podcast του Jamie Kennedy, «Hate to Break It to Ya» και μεταξύ άλλων, μίλησε για την ημέρα που έφυγε από την ζωή ο θρυλικός ροκ σταρ, σε ηλικία 76 ετών.

Ο 40χρονος γιος του Osbourne ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τίποτα δεν προμήνυε το τέλος του πατέρα του εκείνο το πρωινό της 22ης Ιουλίου του 2025: «Ήταν λίγες μέρες αφότου επέστρεψα και πέθανε. Ακόμη και το πρωινό που πέθανε, ήταν όλα φυσιολογικά. Ξύπνησε, έφαγε πρωινό και ακολούθησε την καθημερινή του ρούτινα».

Ο Ozzy Osbourne με τον γιο του, Jack / AP

Ο θάνατός του «ήταν σίγουρα μία έκπληξη», σημείωσε ο γιος του Ozzy. Αν και η επίσημη αιτία θανάτου του Osbourne καταγράφηκε ως καρδιακή ανακοπή, το ότι νοσούσε από Πάρκινσον ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στο πρόωρο τέλος του.

«Προφανώς όλοι γνώριζαν ότι ήταν άρρωστος, αλλά δεν περίμενε κανείς ότι θα γινόταν αυτό. Ετοιμαζόταν πραγματικά για την τελευταία συναυλία των Black Sabbath, οπότε γυμναζόταν πολύ και κινούνταν συνεχώς. Ήταν ενθουσιασμένος», είπε ο Jack Osbourne. «Αλλά ναι, δεν περιμέναμε ότι θα συνέβαινε τόσο γρήγορα. Νομίζω απλώς ότι είχε φτάσει στο τέλος».

Η κόρη και η σύζυγος του Ozzy Osbourne, Kelly και Sharon εμφανίστηκαν στα BRIT Awards 2026 για να παραλάβουν ένα βραβείο συνολικής προσφοράς προς τιμήν του Osbourne.

«Ξέρω ότι ο Ozzy Osbourne μας κοιτάζει όλους από ψηλά αυτή τη στιγμή και ξέρω τι θα σκεφτόταν. Μισούσε να κάνει ομιλίες. Μισούσε να ακούει ομιλίες. Θα έλεγε: “Έι, γυναίκα, βούλωσ’ το!”», αστειεύτηκε η Sharon Osbourne. «Πάντα ήθελε να γίνεται καλύτερος, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Ποτέ δεν ένιωθε ότι τα λόγια ήταν αρκετά για να εκφράσει στην ευγνωμοσύνη του για τη ζωή που έζησε. Μπορεί να μην είναι πια εδώ, αλλά μας άφησε ένα ανεκτίμητο έργο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τη χώρα που τον ανέδειξε».

Τον Φεβρουάριο, η Sharon είχε εμφανιστεί στο podcast «Dumb Blonde» της Bunnie Xo και είπε ότι ο σύζυγός της «ήξερε» πως πλησίαζε το τέλος της ζωής του πριν από την τελευταία του εμφάνιση με τους Black Sabbath στις 5 Ιουλίου.

«Έπρεπε να εμφανιστεί στη σκηνή. Και έλεγε: “Είτε πεθάνω σε δύο εβδομάδες είτε σε έξι μήνες, πάλι πεθαίνω. Και θέλω να φύγω με τον δικό μου τρόπο”», ανέφερε. «Και έτσι έγινε. Έφυγε σαν πραγματικός ροκ σταρ».

