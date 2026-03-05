Ο γιος του Ozzy Osbourne περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του θρυλικού ροκ σταρ

Η εξομολόγηση του Jack Osbourne για το πρωινό της 22ης Ιουλίου 2025, που έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του 

Ανθή Κουρεντζή

Ο γιος του Ozzy Osbourne περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του θρυλικού ροκ σταρ

Ο Ozzy Osbourne / AP

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο γιος του Ozzy Osbourne, Jack Osbourne, εμφανίστηκε στο podcast του Jamie Kennedy, «Hate to Break It to Ya» και μεταξύ άλλων, μίλησε για την ημέρα που έφυγε από την ζωή ο θρυλικός ροκ σταρ, σε ηλικία 76 ετών.

Ο 40χρονος γιος του Osbourne ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τίποτα δεν προμήνυε το τέλος του πατέρα του εκείνο το πρωινό της 22ης Ιουλίου του 2025: «Ήταν λίγες μέρες αφότου επέστρεψα και πέθανε. Ακόμη και το πρωινό που πέθανε, ήταν όλα φυσιολογικά. Ξύπνησε, έφαγε πρωινό και ακολούθησε την καθημερινή του ρούτινα».

Ozzy Osbourne,Jack Osbourne

Ο Ozzy Osbourne με τον γιο του, Jack / AP

Ο θάνατός του «ήταν σίγουρα μία έκπληξη», σημείωσε ο γιος του Ozzy. Αν και η επίσημη αιτία θανάτου του Osbourne καταγράφηκε ως καρδιακή ανακοπή, το ότι νοσούσε από Πάρκινσον ήταν ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στο πρόωρο τέλος του.

«Προφανώς όλοι γνώριζαν ότι ήταν άρρωστος, αλλά δεν περίμενε κανείς ότι θα γινόταν αυτό. Ετοιμαζόταν πραγματικά για την τελευταία συναυλία των Black Sabbath, οπότε γυμναζόταν πολύ και κινούνταν συνεχώς. Ήταν ενθουσιασμένος», είπε ο Jack Osbourne. «Αλλά ναι, δεν περιμέναμε ότι θα συνέβαινε τόσο γρήγορα. Νομίζω απλώς ότι είχε φτάσει στο τέλος».

Η κόρη και η σύζυγος του Ozzy Osbourne, Kelly και Sharon εμφανίστηκαν στα BRIT Awards 2026 για να παραλάβουν ένα βραβείο συνολικής προσφοράς προς τιμήν του Osbourne.

«Ξέρω ότι ο Ozzy Osbourne μας κοιτάζει όλους από ψηλά αυτή τη στιγμή και ξέρω τι θα σκεφτόταν. Μισούσε να κάνει ομιλίες. Μισούσε να ακούει ομιλίες. Θα έλεγε: “Έι, γυναίκα, βούλωσ’ το!”», αστειεύτηκε η Sharon Osbourne. «Πάντα ήθελε να γίνεται καλύτερος, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Ποτέ δεν ένιωθε ότι τα λόγια ήταν αρκετά για να εκφράσει στην ευγνωμοσύνη του για τη ζωή που έζησε. Μπορεί να μην είναι πια εδώ, αλλά μας άφησε ένα ανεκτίμητο έργο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τη χώρα που τον ανέδειξε».

Τον Φεβρουάριο, η Sharon είχε εμφανιστεί στο podcast «Dumb Blonde» της Bunnie Xo και είπε ότι ο σύζυγός της «ήξερε» πως πλησίαζε το τέλος της ζωής του πριν από την τελευταία του εμφάνιση με τους Black Sabbath στις 5 Ιουλίου.

«Έπρεπε να εμφανιστεί στη σκηνή. Και έλεγε: “Είτε πεθάνω σε δύο εβδομάδες είτε σε έξι μήνες, πάλι πεθαίνω. Και θέλω να φύγω με τον δικό μου τρόπο”», ανέφερε. «Και έτσι έγινε. Έφυγε σαν πραγματικός ροκ σταρ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη – Σχεδίαζαν επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μας ζητούν συμφωνία, αλλά τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε»

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγός μετέτρεψε το ΙΧ σε φορτηγό και φόρτωσε… όλο το νοικοκυριό

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού - Η Σούδα δεν απειλείται

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν ανησυχώ για την αύξηση των τιμών της βενζίνης - Ύψιστη προτεραιότητα ο πόλεμος στο Ιράν»

23:20ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης για ελληνική βοήθεια: Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 38χρονη κρατούμενη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (8/3)

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κοίτασμα πετρελαίου αμερικανικής εταιρίας επλήγη από επίθεση με drone στο ιρακινό Κουρδιστάν

22:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Οι ενεργειακές συμφωνίες με CHEVRON βάζουν τα θεμέλια η Ελλάδα να γίνει χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Οι επιθέσεις στο Ιράν δεν στοχεύουν τη Ρωσία ή την Κίνα

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν στην πιθανότητα χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ: «Σας περιμένουμε»

22:40LIFESTYLE

Ο γιος του Ozzy Osbourne περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του θρυλικού ροκ σταρ - «Ήταν πραγματικά απρόσμενο»

22:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Final-4 Κυπέλου βόλεϊ γυναικών: Θριαμβευτική πρόκριση του Πανιώνιου στον τελικό

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κοστίζει ο πόλεμος στις ΗΠΑ

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Το ουκρανικό «αντίδοτο» του Τραμπ ενάντια στα Shahed - Τι είναι το drone - «κεντρί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η στρατηγική του Ολέθρου»: Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει σε «καμμένη γη» την γειτονιά του στοχεύοντας το πετρέλαιο - Γιατί το νερό είναι το «μυστικό του όπλο»

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου Khorramshahr-4 προς το Ισραήλ με πολεμική κεφαλή 1 τόνου - Δείτε το βίντεο

21:05ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

23:20ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης για ελληνική βοήθεια: Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της Κύπρου

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα δεχτώ βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα» ενάντια στα ιρανικά Shahed - Ο ρόλος της Ουκρανίας

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Το ουκρανικό «αντίδοτο» του Τραμπ ενάντια στα Shahed - Τι είναι το drone - «κεντρί»

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Θα συνεχιστούν κάθε μέρα οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού - Η Σούδα δεν απειλείται

23:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (8/3)

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγός μετέτρεψε το ΙΧ σε φορτηγό και φόρτωσε… όλο το νοικοκυριό

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς, να πάρουμε πίσω τη χώρα μας»

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κύπρο το θηριώδες στρατιωτικό αεροσκάφος A400M - Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb από Ακρωτήρι

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ