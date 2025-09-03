Τζακ Όζμπορν: «Αντε γαμή...ου Ρότζερ Γουότερς. Δικαιώνεις τον πατέρα μου»

Οργισμένη απάντηση στα σχόλια του Ρότζερ Γουότερς για τον Ozzy Osbourne έδωσε ο γιος του, Τζακ

Την έντονη αντίδραση του γιου του Ozzy Osbourne, Τζακ προκάλεσαν οι χαρακτηρισμοί του Ρότζερ Γουότερς προς τον «Πρίγκηπα του Σκότους» που πέθανε πρόσφατα και βύθισε στο πένθος τους μουσικόφιλους όλου του πλανήτη. Ο πρώην Pink Floyd είπε στο podcast Independent Ink ότι «δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρισκόταν ο Ozzy όλη του τη ζωή αλλά εμφανιζόταν στην τηλεόραση για πάρα πολλά χρόνια με την ηλιθιότητά του και την ανοησία του. Για τη μουσική του δεν έχω ιδέα, δεν δίνω δεκάρα. Δεν με ενδιαφέρουν οι Black Sabbath, ποτέ δεν με ενδιέφεραν. Δεν με αφορούν άνθρωποι που δαγκώνουν τα κεφάλια από κότες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου».

Η ανάρτηση του Τζακ Οζμπορν:

«Δικαιώνεις τον πατέρα μου»

Η οργισμένη απάντηση του γιου του Ozzy, Τζακ ήρθε με ανάρτηση στα σόσιαλ μίντια όπου ο νεαρός καταφέρεται κατά του Ρότζερ Γουότερς με βαριές λέξεις. «Ρότζερ Γουότερς άντε γαμ…σου. Πόσο μαλάκ…ς και έξω από εδώ έχεις γίνει. Ο μόνος τρόπος για να προκαλέσεις την προσοχή είναι με το να ξερνάς μαλακί…ς στον Τύπο. Ο πατέρας μου πάντα έλεγε ότι είσαι μαλάκ…ς. Σε ευχαριστώ που τον δικαιώνεις», έγραψε ο Τζακ Οζμπορν.

Η συνέντευξη του Ρότζερ Γουότερς:

Είναι η δεύτερη φορά που τα παιδιά του Όζι απαντούν σε προσβλητικές δηλώσεις για τον πατέρα τους. Πρόσφατα η κόρη του, Κέλι απάντησε σε σχόλια που έκανε για το Μπέρμιγχαμ και τον Όζι η παλαιστής Μπέκι Λιντς. Σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, η Λιντς είπε ότι «το μόνο καλό που προέκυψε από το Μπέρμιγχαμ πέθανε πριν από ένα μήνα. Αλλά ακόμα κι αυτός, ο Ozzy, φρόντισε να μετακομίσει στο Λος Αντζελες. Αν ζούσα στο Μπέρμιγχαμ θα πέθαινα κι εγώ», δήλωσε με την Κέλι Οζμπορν να λέει σε ανάρτησή της «ντροπή στην ομοσπονδία πάλης WWE που αφήνει να ακούγονται τέτοια πράγματα για τον πατέρα του και την πόλη που γεννήθηκε».

