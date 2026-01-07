Αγρότες: 48ωρο «μπλακ άουτ» στην Ιόνια Οδό αποφάσισαν στο μπλόκο Αγγελόκαστρου στην Αιτωλοακαρνανία

Αποκλεισμός της Ιονίας Οδού στα διόδια του Αγγελόκαστρου

Ένα 48ωρο «μπλακ αουτ» αποφάσισαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τoυ μπλόκου του Αγγελοκάστρου στην Αιτωλοακαρνανία.

Την Πέμπτη 8/1 στις 8 το πρωί και μέχρι την Παρασκευή 9/1 το βράδυ κλείνουν την Ιόνια Οδό στα διόδια Αγγελοκάστρου.

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε αποκλεισμό του κόμβου Κουβαρά αλλά και των παρακαμπτήριων οδών.

«Δεν πρόκειται να φύγουμε από τα μπλόκα με ψίχουλα», διαμηνύουν οι αγρότες της περιοχής μας επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα λάβει αγωνιστική απάντηση με 48ωρο «μπλακ άουτ».

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, μέχρι και την Τετάρτη το βράδυ, δεν θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.

Αφήνουν όμως ανοικτό το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου κινητοποιήσεων αμέσως μετά τον 48ωρο αποκλεισμό.

*Με πληροφορίες από agriniopress.gr

Διαβάστε επίσης