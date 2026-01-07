Λακωνία: Κλιμάκωση αποφάσισαν οι αγρότες - Αποκλεισμοί σε εθνικές οδούς

Οι αγρότες της Λακωνίας προχώρησαν σε ανακοινώσεις για τις επόμενες κινήσεις τους μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης την Τετάρτη (07/01).

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου της Λακωνίας τόνισε ότι συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 4ης Ιανουαρίου 2026, στην πανελλαδική σύσκεψη των Μαλγάρων. Με βάση τα παραπάνω, η Συντονιστική της Λακωνίας, γνωστοποίησε τα εξής:

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, στις 5 το απόγευμα, θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής Σπάρτης – Λεύκτρο και της παλαιάς εθνικής οδού Σπάρτης – Τρίπολης, στο χώρο του μπλόκου. Θα ενισχύσει με την παρουσία της το 48ωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού, στα διόδια της Νεστάνης, απ’ τα μπλόκα της Τρίπολης.

Η Συντονιστική της Λακωνίας δηλώνει επίσης ότι θα συνεχίσει μαχητικά και δυναμικά ώστε να οδηγηθούν οι παραγωγοί στη νίκη. Επίσης, δηλώνει, ότι δεν θα λυγίσει απ’ τα τελεσίγραφα, τα οποία χαρακτηρίζει «εκβιαστικά», και τις κυβερνητικές απειλές.

