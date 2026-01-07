Μπλόκα αγροτών: Δυσαρέσκεια από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Λάρισα

Απογοήτευση φαίνεται να είναι το κυρίαρχο συναίσθημα των αγροτών και κτηνοτρόφων που συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή στο μπλόκο της Λάρισας, μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, καθώς υποστηρίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν επαρκούν.

Στο μπλόκο της Λάρισας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, έχει συγκεντρωθεί πλήθος αγροτών και κτηνοτρόφων καθώς θα αποφασιστεί στη σημερινή συνέλευση το τι θα ακολουθήσει και ποια θα είναι η αντίδρασή τους στις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Το σενάριο που προκρίνεται είναι ότι τα μπλόκα θα συνεχιστούν και ενδεχομένως θα ενταθούν.

Νωρίτερα το μεσημέρι ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, σημείωνε ότι οι αγρότες περίμεναν ουσιαστικές λύσεις από την κυβέρνηση, κάτι που – όπως λέει – δεν συνέβη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αγρότης Παναγιώτης Κατσικογιάννης από τη Βοιωτία κάνει λόγο για «συνεχιζόμενο εμπαιγμό» από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι κανένα βασικό αίτημα δεν ικανοποιήθηκε.Παράλληλα, επισημαίνει ότι η κοινωνία στηρίζει τις κινητοποιήσεις, αναγνωρίζοντας πως η κατάρρευση του αγροτικού τομέα θα πλήξει συνολικά την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τη συμφωνία Mercosur «ταφόπλακα» για την ελληνική παραγωγή, προειδοποιώντας για εισαγωγές προϊόντων αμφίβολης ποιότητας που θα πλήξουν την εγχώρια αγορά, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Όπως τονίζουν, όποιος κάνει πίσω τώρα «θα λογοδοτήσει σε ολόκληρο το αγροτικό κίνημα».

Όλα αυτά την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Mega το απόγευμα της Τετάρτης αναφέρθηκε στα αγροτικά μπλόκα αλλά και στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τονίζοντας κατηγορηματικά πως: «Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες».

