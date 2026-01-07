«Να μας πάνε φυλακή, τουλάχιστον εκεί θα έχουμε να φάμε», λένε οι αγρότες της Θήβας στον Άρειο Πάγο

Την έντονη αντίδρασή του στην απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος ζήτησε συλλήψεις και εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας για αγρότες που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία μέσω των μπλόκων, εξέφρασε ο Κώστας Καφές, αντιπρόεδρος των αγροτών στη Θήβα.

Μιλώντας στο Νewsbomb, ο κύριος Καφές υπογράμμισε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι αγρότες, τονίζοντας πως τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί. «Να έρθουν να μας πάρουν, να μας πάνε φυλακή, τουλάχιστον εκεί θα έχουμε να φάμε, γιατί έχουμε τελειώσει. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε, θα μείνουμε στα μπλόκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης (07/01) ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για τους αγρότες που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία με τα μπλόκα τους.

