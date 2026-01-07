Άρειος Πάγος για μπλόκα αγροτών: «Να εφαρμοστεί ο νόμος για κατάληψη οδοστρώματος»

Με νέα παραγγελία του προς τις εισαγγελικές αρχές της χώρας, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας επανέρχεται και ζητά την άμεση εκτέλεση της προηγούμενης εισαγγελικής του εντολής σχετικά με τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς δρόμων στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός καλεί τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών να παρέμβουν άμεσα, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, προκειμένου να εφαρμοστεί η νομοθεσία σε περιπτώσεις αποκλεισμού της κυκλοφορίας και κατάληψης του οδοστρώματος σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς.

Σύμφωνα με την παραγγελία, ζητείται η διαπίστωση της τέλεσης αδικημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας και παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα οποία φέρονται να τελούνται κατ’ εξακολούθηση μέσω της συνεχούς παρεμπόδισης της κυκλοφορίας από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων. Παράλληλα, ζητείται η ταυτοποίηση των υπαιτίων, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και η παραπομπή τους στο αρμόδιο δικαστήριο, είτε με τη διαδικασία του αυτοφώρου είτε με την τακτική διαδικασία, ανάλογα με την περίπτωση.

Τι αναφέρει

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε στους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους την ακόλουθη παραγγελία:

Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.».

