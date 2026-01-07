Live: Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών από την κυβέρνηση

Παρακολουθήστε ζωντανά την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης των αγροτών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, παραχωρούν συνέντευξη Τύπου και εξειδικεύουν τα μέτρα στήριξης των αγροτών.

«Το 2025 έγιναν πληρωμές της τάξεως των 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό όμως όλοι να ξέρουν μερικά στοχιεία που συνδέονται με τον νέο σύστημα. Λόγω των αυξημένων προϋποθέσεων 237 εκ ευρώ τη βασικής εισοδηματικής στήριξης δεν έχουν καταβληθεί λόγω μη ενεργοποίησης δικαιωμάτων και εκκρεμών ελέγχων», είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι μετά τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων θα διαμορφωθεί στα 160 εκ ευρώ.

Φωτ.: Χάρης Γκίκας

Αναφέρθηκε στην καθυστέρηση πληρωμών για ένα μήνα. «Αν είχαμε πληρώσει χωρίς συμφωνία ΕΕ είχαμε τον κίνδυνο για νέα πρόστιμα ή μερική αναστολή για τους αγρότες», είπε και πρόσθεσε: «Η χώρα θα λάβει ακριβώς τα ίδια χρήματα από τις Βρυξέλλες για απευθείας αγροτικές ενισχύσεις».

«Οι πραγματικοί παραγωγοί τα βγουν κερδισμένοι γιατί τα ίδια κονδύλια θα κατανέμονται με δικαιότερο τρόπο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια παρουσίασε πίνακες με τα αιτήματα που ικανοποιήθηκαν. «16 αιτήματα αντιμετωπίζονται θετικά είτε πλήρως είτε σε σημαντικό βαθμό. 4 είναι υπό επεξεργασία», είπε ο κ. Χατζηδάκης. Απάντησε επίσης για τα αιτήματα που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αποδίδοντας την ευθύνη στην ΕΕ.

