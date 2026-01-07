Ώρα μηδέν για τα μπλόκα: Σήμερα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης - Πρόστιμα για να φύγουν τα τρακτέρ

Μετά τις σημερινές ανακοινώσεις των μέτρων για την ικανοποίηση μέρους των αιτημάτων των αγροτών έρχονται και βαριά πρόστιμα  

Κώστας Τσιτούνας

Στην κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να βάλουν ένα τέλος στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών που δημιουργούν προβλήματα τόσο στις μετακινήσεις των πολιτών, όσο και στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και του τουρισμού.

Σήμερα το πρωί εξάλλου ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κώστας Τσιάρας και ο Θάνος Πετραλιάς αναμένεται να εξειδικεύσουν τα μέτρα που η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ικανοποιήσει υπέρ των αγροτών αφού κανένα συνδικαλιστικό όργανο δεν προσήλθε σε διάλογο.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν φαίνεται πλέον να υπάρχει καμία χαραμάδα συνεννόησης γι' αυτό και το κυβερνητικό επιτελείο προχωρά σε μονομερείς ενέργειες ξεκαθαρίζοντας ότι μετά τις σημερινές ανακοινώσεις δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν αλλά αιτήματα.

Τα μέτρα θα αφορούν στο αγροτικό ρεύμα το οποίο μπορεί και να κλειδώσει κάτω από τα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, στα 8,2 λεπτά, έχει λυθεί το ζήτημα της επιστροφής του ΕΦΚ στην αντλία με τη συνδρομή εφαρμογής της ΑΑΔΕ και αποζημιώσεις στο 100% στον ΕΛΓΑ.

Τα δε 160-18 εκ. ευρώ εκ. ευρώ τα οποία είναι «αδιάθετα» κι έχουν προκύψει ως επιπλέον χρήματα μετά τους ελέγχους της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δοθούν ως ενίσχυση για το βαμβάκι, τα σιτηρά, το τριφύλλι και τους κτηνοτρόφους.

Το σχέδιο για το άνοιγμα των δρόμων

Αμέσως μετά τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα μπει σε εφαρμογή το σχέδιο για άνοιγμα των δρόμων όπου εκεί θα αναλάβει δράση η ΕΛΑΣ.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο γεγονός ότι όσοι αγρότες έχουν μεταφέρει τα γεωργικά τους μηχανήματα στις εθνικές οδούς και στους παράδρομους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία θα φτάνουν τα 350 ευρώ και με αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας.

Οι δυνάμεις της Τροχαίας φαίνεται πως έχουν κάνει ήδη καταγραφή των τρακτέρ και ταυτοποίηση των ιδιοκτητών τους και όλα δείχνουν ότι θα εφαρμοστεί πρόστιμο 350€ βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 του ΚΟΚ, που αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης στις οδούς, εφόσον παρακωλύει έστω και κατ' ελάχιστο την κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων, καθώς και τη στάθμευση των οχημάτων.

Μάλιστα κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι αυτό το πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται καθ' εκάστη, ημερησίως…

Το μήνυμα που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου είναι αυστηρό: «υπάρχουν νόμοι που αναφέρονται στην επιβολή προστίμων για παρακώλυση συγκοινωνιών και οι νόμοι αυτοί θα εφαρμοστούν».

Δεν μπορεί κάποιες κομματικά καθοδηγούμενες μειοψηφίες να κρατούν όμηρο όλη την κοινωνία υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης, την ώρα που η Κυβέρνηση κινδυνεύει να εισπράξει διόλου αμελητέα φθορά και από την υπόλοιπη βάση της, η οποία έχει πλέον είτε διαφυγόντα κέρδη είτε ταλαιπωρείται εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί σημείωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο «και πέντε».

Αγεφύρωτο το χάσμα με τους συνδικαλιστές

Πλέον το χάσμα με τους συνδικαλιστές των μπλόκων φαίνεται να είναι αγεφύρωτο, ενώ έχει χαθεί και ο οποίος δίαυλος επικοινωνίας υπήρχε για μια συνάντηση με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ικανοποιήσει επιπλέον οικονομικές απαιτήσεις του αγροτικού κινήματος αφού κάτι τέτοιο θα τίναζε στον αέρα τα δημοσιονομικά περιθώρια του προϋπολογισμού και δεν θα επέτρεπε την ενίσχυση άλλων κοινωνικών ομάδων που επίσης έχουν ανάγκη από μέτρα ανακούφισης.

