Αγρότες για τη συνέχεια των μπλόκων: «Δεν πάμε στο τραπέζι του διαλόγου σαν ζητιάνοι»

Περιμένουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις της Τετάρτης αλλά «δεν πρόκειται πάμε στο τραπέζι του διαλόγου σαν ζητιάνοι», διαμηνύουν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας.

Ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, μέλος του Συντονιστικού της Νίκαιας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι αγρότες περιμένουν με ανυπομονησία τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, εκφράζοντας την ελπίδα «να υπάρξει η απαραίτητη θεία φώτιση», ώστε να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος. Όπως προειδοποίησε, σε διαφορετική περίπτωση οι αγρότες προσανατολίζονται σε 48ωρο «μπλακ άουτ» στις εθνικές οδούς και τις παρακαμπτηρίους σε όλη τη χώρα.

Όπως τόνισε, από την πρώτη στιγμή το Συντονιστικό των αγροτών είχε αποφασίσει να συμμετάσχει σε διάλογο, ωστόσο –όπως είπε– εκείνες τις ημέρες ο ΕΛΓΑ προχώρησε παράνομα σε παρακρατήσεις χρημάτων από τους αγρότες, ενώ, όπως υποστήριξε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ακύρωσε τις εξαγγελίες για το αφορολόγητο πετρέλαιο, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον φόρο κατανάλωσης.

«Δεν θα πάμε στο τραπέζι του διαλόγου σαν ζητιάνοι», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Ιωαννίδης, σημειώνοντας ότι οι φετινές κινητοποιήσεις διαφέρουν από εκείνες των προηγούμενων ετών. «Σήμερα μπαίνουμε μέσα, έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν, έχουμε φτάσει να χρωστάμε. Κάτι δεν πήγε σωστά», ανέφερε.

Ο Ιορδάνης Ιωαννίδης κατέληξε λέγοντας ότι οι αγρότες αναμένουν από την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος του αγροτικού προβλήματος, επισημαίνοντας πως θα υπάρξει άμεση συνεδρίαση και ότι μόνο εφόσον υπάρξουν συγκεκριμένα εχέγγυα και ουσιαστικές προτάσεις, θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα γίνει η επιστροφή των εκδρομέων

Κλειστή παραμένει η αερογέφυρα στη Νίκαια στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Για σήμερα έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου 11:00 με 13:00.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας απέκλεισαν επ’ αόριστον την αερογέφυρα του κόμβου, την οποία είχαν ανοίξει προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς και ειδικά όσους κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Μετά το εκ νέου σημερινό αποκλεισμό και της αερογέφυρας, τροποποιήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο, που ενημερώνονται στην ειδική ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Αχαΐα: Κλειστή η Περιμετρική Πατρών

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων των αγροτών της Αχαΐας βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια στην περιοχή του Δρεπάνου, αλλά και το λιμάνι της Πάτρας. Όπως ξεκαθαρίζουν οι επικεφαλής των αγροτών της Αχαΐας, η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν πρόκειται να ανοίξει για τη γιορτή των Θεοφανείων, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να είναι εκτός κυκλοφορίας και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία οι αγρότες σχεδιάζουν μετακινήσεις προς τα σημεία-στόχους των κινητοποιήσεών τους.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγγελόκαστρο οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως και την Πέμπτη. Την ημέρα εκείνη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αγρότες της περιοχής θα κινηθούν και αυτοί προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Βοιωτία: Εκτροπές κυκλοφορίας και ταλαιπωρία εκδρομέων

Στη Βοιωτία, όπου όλες τις ημέρες των εορτών οι ταξιδιώτες ταλαιπωρούνται στους δρόμους, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως ακολούθως:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών, Θηβών – Χαλκίδας.Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου).

Μπλόκα στα τελεωνεία στον Έβρο

Σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 35η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα. Σήμερα το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Ανοιχτό παραμένει το τελωνείο Κήπων στον Έβρο μόνο για φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία, καθώς και για ΙΧ αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία. Η κίνηση από την Τουρκία προς την Ελλάδα είναι περιορισμένη, ενώ δεν πραγματοποιούνται καθόλου μεταφορές φορτηγών από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Στην ελληνική πλευρά, δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα επί της Εγνατίας Οδού, με την ουρά να φτάνει τα δύο χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Στα Χανιά, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια που παραμένουν στο μπλόκο για 30 μέρες. Το απόγευμα της Δευτέρας προχώρησαν σε ολιγόλεπτο κλείσιμο της Εθνικής οδού και αμέσως μετά πραγματοποίησαν γενική συνεύλευση, στην οποία αποφάσισαν το κλείσιμο της Εθνικής οδού την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 16:30 και για μισή ώρα. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί οι αγρότες με τα οχήματα τους θα κατευθυνθούν από το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια προς την Εφορία Χανίων, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

