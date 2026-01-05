Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες μέχρι την Τετάρτη: Αυτά είναι τα μέτρα - Δεν υπάρχουν άλλα

Μετά από διαρκείς συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου στην κυβέρνηση επιλέγουν αλλαγή γραμμής λόγω της συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας των αγροτών και αμέσως μετά την ημέρα των Θεοφανίων θα ανακοινώσουν τα μέτρα που μπορεί να αντέξει ο προϋπολογισμός χωρίς να υπάρξει διαβούλευση με το αγροτικό κίνημα.

Όπως διευκρίνισε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Παύλος Μαρινάκης: «Την Τετάρτη το πρωί η Κυβέρνηση θα προβεί σε ανακοινώσεις, θα εξειδικεύσει, ουσιαστικά, τα μέτρα, τα οποία έχουν προαναγγελθεί, ακριβώς πάνω στο πλαίσιο για το οποίο έχει μιλήσει και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε με την παρουσία αγροτών είτε χωρίς την παρουσία αγροτών. Ούτως ή άλλως τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους αγρότες». Υπογράμμισε δηλαδή για μια ακόμη φορά ότι αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα είναι μειοψηφία:

«Η Κυβέρνηση είναι Κυβέρνηση για όλους τους αγρότες και όλους τους κτηνοτρόφους και όχι για μια μειοψηφία που βρίσκεται στα μπλόκα και βρίσκεται στις κινητοποιήσεις. Και θέλω να κάνω σαφές, ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα» τόνισε με νόημα ο κ. Μαρινάκης θα υπάρξουν άλλα επιπλέον.

«Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει νομίζω και άλλη υπομονή. Και μπορεί όλοι να στηρίζουν τους αγρότες, όλη η κοινωνία, όλοι μας να θέλουμε οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, σύμφωνα με αυτά τα οποία, ήδη, έχουμε πει, αλλά είμαστε και Κυβέρνηση, το λέω ξανά και το επαναλαμβάνω, όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών».

Ο κ. Μαρινάκης άφησε βεβαίως την πόρτα του υπουργείου ανοιχτή για όσους αγροτοσυνδικαλιστές θέλουν να μεταβούν έστω και την τελευταία στιγμή.

«Θεωρούμε, ότι είναι καλό όσοι αγρότες επιθυμούν, όσοι εκπρόσωποι των κινητοποιήσεων θέλουν να έρθουν, να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές παρουσία τους. Αυτό είναι δική τους απόφαση. Η Κυβέρνηση θα τις κάνει τις ανακοινώσεις αυτές, είτε έρθουν είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά».

Παράλληλα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαμήνυσε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης ρυμουλκώντας τα τρακτέρ και από μακρύνοντάς τα από τους δρόμους, μπορεί όμως να εφαρμόσει το νόμο και να επιβάλει πρόστιμα. Ευχήθηκε μάλιστα, να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να σκεφτούν οι αγρότες τον κόσμο που ταλαιπωρήθηκε στους δρόμους.

«Νομίζω ότι σε μια λογική στάθμισης η Κυβέρνηση, συνολικά, εξάντλησε την επιείκεια σε κάτι το οποίο συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστημα».

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο «και πέντε». Και επειδή ακούγεται και… το «νέο ξυλόλιο», αν μου επιτρέπετε, είναι ότι «η αστυνομία κλείνει τους δρόμους». Δηλαδή πάνω – κάτω, οι ίδιοι οι οποίοι διακινούσαν από το πολιτικό σύστημα και κάποια μέσα ενημέρωσης τη θεωρία συνωμοσίας πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, πριν από περίπου ένα χρόνο. Όπως κατέρρευσαν αυτές οι θεωρίες συνομωσίας, έτσι θα καταρρεύσει και αυτή η φοβερή θεωρία, ότι η κακιά αστυνομία δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, από το να κλείνει τους δρόμους».

Διαβάστε επίσης