Mπλόκα: Σε 48ωρο αποκλεισμό του Προμαχώνα για τα φορτηγά προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στο μπλόκο της περιοχής θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνα, αποκλειστικά για τα φορτηγά οχήματα.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τους αγρότες να βρίσκονται για 34η συνεχόμενη ημέρα στον Προμαχώνα. Σήμερα εφαρμόζεται αποκλεισμός για τα φορτηγά, από τις 14.00 έως τις 20:00. Την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνουν νέα γενική συνέλευση στον Προμαχώνα για να γίνει μια εκτίμηση σε αυτά που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση.

