Αλλεργίες άνοιξης: Πότε να ξεκινήσετε την λήψη φαρμάκων – Ποια είναι κατάλληλα για κάθε περίπτωση

Η έναρξη λήψης φαρμάκων για την εποχική αλλεργία πριν αυξηθούν τα επίπεδα γύρης μπορεί να μειώσει σημαντικά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Πολλοί αλλεργιολόγοι συνιστούν την έναρξη ορισμένων θεραπειών περίπου 1-2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της εποχής της γύρης την άνοιξη.

Αυτή η πρώιμη έναρξη επιτρέπει στα φάρμακα να σταθεροποιήσουν την ανοσολογική απόκριση του σώματος, έτσι ώστε συμπτώματα (φτέρνισμα, ρινική συμφόρηση και κνησμός στα μάτια) να τεθούν ευκολότερα υπό έλεγχο μόλις εμφανιστούν τα αλλεργιογόνα στην ατμόσφαιρα.

Γιατί ο χρονισμός έχει τόση σημασία για τις εποχιακές αλλεργίες

Η εποχική αλλεργική ρινίτιδα εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά σε αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα, όπως η γύρη δέντρων, χόρτου ή ζιζανίων. Κατά τη διάρκεια της άνοιξης, η γύρη των δέντρων είναι συνήθως η πρώτη σημαντική αιτία.

Εάν η φαρμακευτική αγωγή ξεκινήσει αφότου τα συμπτώματα γίνουν σοβαρά, η φλεγμονώδης απόκριση στις ρινικές οδούς μπορεί να είναι ήδη καλά εδραιωμένη. Η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας μπορεί να βοηθήσει στην καταστολή της φλεγμονώδους αντίδρασης πριν αυτή ενταθεί.

Αυτή η προληπτική στρατηγική είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα που βιώνουν μέτριες έως σοβαρές εποχιακές αλλεργίες κάθε χρόνο.

Εποχικές αλλεργίες: Το ιδανικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λήψης φαρμάκων

Η καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσετε την λήψη φαρμάκων για την αλλεργία εξαρτάται από το πώς λειτουργεί το εκάστοτε φάρμακο. Ορισμένες θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές όταν ξεκινούν πριν από την έκθεση στη γύρη, ενώ άλλες μπορούν να ληφθούν όταν ξεκινήσουν τα συμπτώματα.

1–2 εβδομάδες πριν από την εποχή της γύρης

Τα προληπτικά φάρμακα που μειώνουν τη φλεγμονή θα πρέπει συνήθως να ξεκινούν 1-2 εβδομάδες πριν αυξηθούν τα επίπεδα γύρης στην ατμόσφαιρα.

Το πιο σημαντικό παράδειγμα είναι τα ενδορρινικά σπρέι κορτικοστεροειδών. Αυτά τα φάρμακα μειώνουν τη φλεγμονή στις ρινικές οδούς, αλλά χρειάζονται αρκετές ημέρες, για να επιτύχουν την πλήρη επίδρασή τους. Η έγκαιρη έναρξή τους επιτρέπει στο φάρμακο να σταθεροποιήσει τον ρινικό βλεννογόνο πριν τα αλλεργιογόνα προκαλέσουν ισχυρή ανοσολογική απόκριση.

Η έναρξη της θεραπείας πριν από την εποχή της γύρης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για άτομα που εμφανίζουν μέτριες έως σοβαρές εποχιακές αλλεργίες κάθε χρόνο.

Όταν ξεκινήσει η εποχή της γύρης

Ορισμένα φάρμακα δρουν γρήγορα και μπορούν να ληφθούν όταν εμφανίζεται η γύρη ή όταν ξεκινούν τα συμπτώματα. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • αντισταμινικά
  • αποσυμφορητικά
  • αντισταμινικές οφθαλμικές σταγόνες

Τα αντισταμινικά δρουν μπλοκάροντας τους υποδοχείς ισταμίνης, βοηθώντας στην μείωση συμπτωμάτων, όπως το φτέρνισμα, ο κνησμός και η καταρροή. Επειδή συνήθως αρχίζουν να δρουν μέσα σε λίγες ώρες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε προληπτικά είτε μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Μερικοί επιλέγουν να ξεκινήσουν αντισταμινικά λίγο πριν από την περίοδο της γύρης, εάν τα συμπτώματά τους είναι προβλέψιμα κάθε χρόνο, ενώ άλλοι τα λαμβάνουν μόνο όταν ξεκινούν τα συμπτώματα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής των εποχικών αλλεργιών

Εάν τα συμπτώματα παραμένουν δύσκολο να ελεγχθούν, οι γιατροί μπορούν να συστήσουν προσαρμογή της θεραπείας. Πιθανές στρατηγικές περιλαμβάνουν:

  • συνδυασμό φαρμάκων με διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης
  • αύξηση της συνέπειας της χρήσης ρινικού σπρέι
  • χρήση συνταγογραφούμενων θεραπειών όταν οι μη συνταγογραφούμενες δεν επαρκούν

Αυτή η σταδιακή προσέγγιση επιτρέπει την προσαρμογή της θεραπείας στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Παρακολούθηση της εποχής της γύρης στην περιοχή σας

Ο χρόνος εμφάνισης της ανοιξιάτικης αλλεργίας ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφία και το κλίμα. Σε πολλές περιοχές:

  • η γύρη των δέντρων εμφανίζεται στις αρχές της άνοιξης
  • η γύρη των χόρτων ακολουθεί στα τέλη της άνοιξης ή στις αρχές του καλοκαιριού
  • η γύρη των ζιζανίων γίνεται πιο συχνή στα τέλη του καλοκαιριού ή του φθινοπώρου

Η παρακολούθηση των τοπικών προβλέψεων για τη γύρη θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε πότε να ξεκινήσετε τη φαρμακευτική αγωγή κάθε χρόνο.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr ξεκίνησε από τις αρχές Ιουνίου 2021 την παροχή προγνώσεων συγκέντρωσης γύρης. H πρόγνωση γύρης αξιοποιεί δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus και αφορά στην πρόγνωση γύρης από χόρτα και γύρης από ελιές.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε ένα παράδειγμα πρόγνωσης γύρης για το κέντρο της Αθήνας.

Άλλα βήματα για καλύτερο έλεγχο των αλλεργιών

Ο χρόνος λήψης φαρμάκων λειτουργεί καλύτερα όταν συνδυάζεται με πρόσθετες προληπτικές στρατηγικές, όπως:

  • κλείσιμο των παραθύρων κατά τη διάρκεια των ημερών με υψηλή γύρη
  • ντους μετά από εξωτερικές δραστηριότητες
  • χρήση φίλτρων αέρα υψηλής απόδοσης σε εσωτερικούς χώρους
  • συχνό πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων

Αυτά τα βήματα μειώνουν την έκθεση στη γύρη και μπορεί να κάνουν τα φάρμακα πιο αποτελεσματικά.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι γίνεται αν ξεκινήσω τη φαρμακευτική αγωγή μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων;

Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν ακόμα και εάν τα ξεκινήσετε μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τον έλεγχο της φλεγμονής και της συμφόρησης, ενώ και τα συμπτώματα μπορεί να είναι πιο έντονα κατά την πρώιμη φάση της θεραπείας.

Πρέπει να ξεκινάω όλα τα φάρμακα για την αλλεργία νωρίς;

Όχι. Ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντισταμινικά, δρουν γρήγορα και μπορούν να ληφθούν όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Άλλα φάρμακα (ειδικά τα ρινικά κορτικοστεροειδή σπρέι) συχνά λειτουργούν καλύτερα όταν ξεκινούν πριν από την έκθεση σε αλλεργιογόνα.

Συμπέρασμα

Για πολλά άτομα με εποχικές αλλεργίες, η πιο αποτελεσματική στρατηγική είναι να ξεκινήσουν ορισμένα φάρμακα 1-2 εβδομάδες πριν αυξηθούν τα επίπεδα γύρης την άνοιξη. Η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας βοηθά στην μείωση της φλεγμονής στις ρινικές οδούς και προετοιμάζει το σώμα για την έκθεση σε αλλεργιογόνα.

