Κατακραυγή στη Βρετανία για την απουσία από την Κύπρο: «Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Κιρ Στάρμερ»

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στην επίσκεψη του Μακρόν στην Κύπρο και στη θερμή υποδοχή από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Κατακραυγή στη Βρετανία για την απουσία από την Κύπρο: «Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Κιρ Στάρμερ»

AP
Την ώρα που ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένο Βασίλειο Τζον Χίλι παρουσίαζε τη Δευτέρα στη Βουλή των Κοινοτήτων τα μέτρα που έχει λάβει το Λονδίνο για την ενίσχυση της στρατιωτικής του παρουσίας στη Μέση Ανατολή –και ειδικότερα στην Κύπρο – τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης εστίαζαν στην επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στο νησί και στη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Η εφημερίδα Daily Mail μάλιστα συνόδευσε φωτογραφία των δύο ηγετών να αγκαλιάζονται με τη λεζάντα «η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Κιρ Στάρμερ».

kypros.jpg

H Daily Mail για την τριμερή στην Κύπρο

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός βρισκόταν σε επίσκεψη σε κοινοτικό κέντρο στο Λονδίνο, ενώ ο υπουργός Άμυνας προσπαθούσε εντός του κοινοβουλίου να δώσει πλήρη εικόνα για την ενίσχυση των βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη αναπτυχθεί τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon, τρία ελικόπτερα Wildcat και ένα ελικόπτερο Merlin, ενώ το αντιτορπιλικό HMS Dragon αναμένεται να αποπλεύσει τις επόμενες ημέρες.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι η βρετανική πολεμική αεροπορία έχει συμπληρώσει περισσότερες από 230 ώρες πτήσεων, ενώ οκτώ μαχητικά επιχειρούν από το Κατάρ στο πλαίσιο κοινής μοίρας με τις καταριανές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον Τζον Χίλι, από τον Ιανουάριο οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο έχουν ενισχυθεί με επιπλέον 400 άτομα προσωπικό, κυρίως σε μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας.

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε την εγκατάσταση ενδέχεται να προήλθε από τον Λίβανο ή το Ιράκ, προσθέτοντας ότι τα συντρίμμια του ντρόουν εξετάζονται από ειδικούς για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευσή του.

Ο Χίλι, που είχε επισκεφθεί πρόσφατα την Κύπρο, επισήμανε ότι οι βρετανικές δυνάμεις στο νησί βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή εξαιτίας των συχνών αεροπορικών συναγερμών και ότι το προσωπικό αντιμετωπίζει καθημερινά τις συνέπειες της κλιμακούμενης έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει ήδη περισσότερους από 500 βαλλιστικούς και άλλους πυραύλους, καθώς και πάνω από 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εναντίον στόχων σε διάφορες χώρες της περιοχής. Όπως ανέφερε, μόνο κατά την πρώτη ημέρα των επιθέσεων επλήγησαν δέκα χώρες, με χτυπήματα τόσο σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις όσο και σε πολιτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων ξενοδοχεία στο Ντουμπάι, εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν και το εθνικό αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

Κλείνοντας, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι το Λονδίνο συνεχίζει τις επιχειρήσεις προστασίας και απομάκρυνσης πολιτών από τη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι έχουν καταγραφεί στις βρετανικές αρχές ως παρόντες στην περιοχή, ενώ πάνω από 37.000 Βρετανοί υπήκοοι έχουν ήδη απομακρυνθεί από την έναρξη της κρίσης.

