Στην Κύπρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τριμερής με Μακρόν - Χριστοδουλίδη - Δείτε Live

Στην Κύπρο προσγειώθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συμμετέχει με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρόεδρο της Γαλλίας σε τριμερή συνάντηση για την κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Μερικά λεπτά αργότερα, έφτασε στην Κύπρο και το αεροσκάφος της γαλλικής προεδρίας, που μετέφερε τον Εμμανουέλ Μακρόν.

Λίγα λεπτά αργότερα, ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση, ενώ θα ακολουθήσουν δηλώσεις των τριών στον Τύπο.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφτούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» με ελικόπτερο μετά τις επαφές που θα έχουν σήμερα στην Κύπρο σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

