Μήνυμα ασφαλείας από Μητσοτάκη: Στήριξη στην Κύπρο και «φρένο» στην αισχροκέρδεια

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταβαίνει σήμερα στην Κύπρο, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας και αποτροπής σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου και υπογραμμίζει την έμπρακτη στήριξη της Αθήνας προς τη Μεγαλόνησο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή και η σύγκρουση με το Ιράν δημιουργούν αυξημένη αβεβαιότητα στην περιοχή και δείχνει σαφέστατα ότι η χώρα μας αποτελεί παράγοντα ειρήνης και ισχύος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να αντιμετωπίσει πιθανές οικονομικές συνέπειες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τις τιμές βασικών αγαθών.

Παρέμβαση για την αγορά και την οικονομία

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε τόσο στις διεθνείς εξελίξεις όσο και σε μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την προστασία των καταναλωτών. Όπως σημείωσε, υπάρχει ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση σε περίπτωση που εμφανιστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας ή αδικαιολόγητων αυξήσεων στην αγορά. Υπήρξε κατηγορηματικός ότι δεν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο:

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση διαθέτει την εμπειρία και τη βούληση να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, εφόσον η διεθνής αναταραχή οδηγήσει σε πιέσεις στις τιμές της ενέργειας ή άλλων προϊόντων. «Με την ίδια ετοιμότητα και αποφασιστικότητα η χώρα μας θα αντιμετωπίσει και κάθε αρνητική συνέπεια που πιθανώς να προκύψει από την τελευταία αναταραχή. Είτε αυτή θα αφορά την αγορά της ενέργειας, είτε ορισμένες ανατιμήσεις αγαθών ως επακόλουθο του αυξημένου κόστους παραγωγής και της θαλάσσιας μεταφοράς τους. Έχουμε την εμπειρία, τη γνώση και κυρίως τη βούληση να παρέμβουμε αμέσως και δυναμικά σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Το κάναμε, άλλωστε, στο παρελθόν. Και δεν θα διστάσουμε να το επαναλάβουμε και τώρα, υπό τις νέες συνθήκες. Έχοντας πάντα προτεραιότητα τη θωράκιση της πατρίδας και τη στήριξη της κοινωνίας».

Στήριξη προς την Κύπρο

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της υποστήριξης προς τον Ελληνισμό της Κύπρου. Υπογράμμισε ότι όταν απειλείται ευρωπαϊκό έδαφος, η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση και αποφασιστική. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε, έχει ήδη διαμορφωθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα αεροναυτικής επιτήρησης και προστασίας γύρω από τη Μεγαλόνησο. «Μόλις η σύρραξη στη Μέση Ανατολή απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε, χωρίς δεύτερη σκέψη, στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από την Μεγαλόνησο. Επιβεβαιώθηκε, έτσι, το αυτονόητο: όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή», έγραψε στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής.

Επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Αναφορά έγινε επίσης στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού πολιτών από περιοχές της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, μέσα σε πέντε ημέρες επέστρεψαν στην Ελλάδα 1.039 άτομα από χώρες όπως το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ καθώς και από τα Παλαιστινιακά Εδάφη, με τη συνδρομή του Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, των διπλωματικών αποστολών και στρατιωτικών μέσων.

Η κυβέρνηση, όπως υπογράμμισε, θα συνεχίσει να στηρίζει τους Έλληνες που βρίσκονται στις περιοχές αυτές και να διευκολύνει την ασφαλή επιστροφή όσων το επιθυμούν.

Η νέα διεθνής πραγματικότητα

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι οι πολιτικές των κρατών πρέπει να διαμορφώνονται με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και όχι αποκλειστικά ιδεολογικά κριτήρια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για κάθε χώρα σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων. «Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η συγκυρία έρχεται να επιβεβαιώσει ένα κρίσιμο διπλό συμπέρασμα: πρώτον, ότι η διεθνής πραγματικότητα γίνεται όσο ποτέ αβέβαιη. Κάτι που σημαίνει ότι οι πολιτικές κάθε κράτους οφείλουν πλέον να χαράσσονται όχι με βάση ιδεολογικά, όσο με εθνικά κριτήρια». Όπως σημείωσε η διεθνής συγκυρία επιβάλλει σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώρας: «Κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι στα αχαρτογράφητα νερά των διεθνών εξελίξεων, ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι του. Το πλήρωμα του εθνικού σκάφους να είναι ενωμένο και οπλισμένο με την αισιοδοξία που πηγάζει από την αυτοπεποίθηση. Και η πυξίδα της Ελλάδας να δείχνει μόνο μπροστά, με σιγουριά».

Διαβάστε επίσης