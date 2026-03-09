Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Προβλήματα σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου

Snapshot Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη λεωφόρο Κηφισού και την Αττική οδό, με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα στον Κηφισό.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική οδό.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Κηφισού τα προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αιγάλεω, μέχρι τη Μεταμόρφωση, ενώ στην Αττική οδό αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος του Μενιδίου μέχρι το Μαρούσι.

Στο «κόκκινο» είναι και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, η λεωφόρος Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου μέχρι το κέντρο της Αθήνας και η Μεσογείων από το ύψος του «Ερρίκος Ντυνάν», μέχρι το Νομισματοκοπείο.

Καθυστερήσεις καταγράφονται και σε αρκετούς δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας όπως στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων, τη Βασιλίσσης Σοφίας και την Αρδηττού, αλλά και σε αρκετά σημεία σε όλο το οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου.

