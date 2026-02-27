Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από νωρίς το πρωί σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.

Έντονα προβλήματα παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ιδιαίτερα στο ύψος της Μεταμόρφωσης και προς το Περιστέρι, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο προς Νέα Ιωνία.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Ψυχικού προς το κέντρο, καθώς και στη Μεσογείων και την Κατεχάκη, όπου καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις κοντά στον κόμβο του Πενταγώνου.

Επιβαρυμένη εμφανίζεται και η Αττική Οδός, με καθυστερήσεις σε τμήματα κοντά στη σύνδεση με τον Κηφισό, καθώς έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, στην περιοχή της Παλλήνης θα εφαρμοστούν ρυθμίσεις από σήμερα, Παρασκευή 27/02, έως και τις 30 Απριλίου, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος.

