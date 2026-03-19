Η Γη της ελιάς spoiler: Η Ερωφίλη χάνει το μωρό της

Με ένα σταθερό κοινό πορεύεται Η Γη της ελιάς του MEGA και οι δημιουργοί φροντίζουν να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον. Τις επόμενες εβδομάδες, η αγωνία κορυφώνεται με τη μοίρα να παίζει τα δικά της παιχνίδια στους ήρωες.

Η Ισμήνη, αποφασισμένη κι ανεξέλεγκτη να πάρει το μωρό που γέννησε, χρηματίζει μία νοσηλεύτρια, μπαίνει στον χώρο με τις θερμοκοιτίδες και είναι έτοιμη να αρπάξει το παιδί. Η εμμονή της Ισμήνης με το μωρό έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Ο Κωνσταντίνος κι ο Λυκούργος την πηγαίνουν στον ψυχίατρο με το ζόρι κι εκείνος της δίνει αγωγή.

Η Ερωφίλη συναντά τον Στάθη σε μια καφετέρια και του δίνει εξηγήσεις για την εγκυμοσύνη της. Την ώρα που φεύγουν, όμως, ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω τους κι ο Στάθης, προσπαθώντας να προστατέψει την Ερωφίλη, άθελά του τη σπρώχνει απότομα με δυσάρεστες συνέπειες. Ο Αντώνης κατηγορεί την Ερωφίλη για την απώλεια του μωρού κι η Αλεξάνδρα τον βάζει στη θέση του. Παράλληλα, ο Αντώνης συνεχίζει τις ερωτικές επαφές με τη Μαρουσώ κι εκείνη τον συμβουλεύει να το σκεφτεί καλά πριν τα σπάσει με την οικογένεια Ρουσσάκη.

Η Ισμήνη αποφασίζει να αλλάξει συμπεριφορά και κάνει επίθεση αγάπης στον Κωνσταντίνο, παρακαλώντας τον να μη φύγει από το σπίτι. Εκείνος δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και ακυρώνει το ραντεβού του με τη Φρύνη. Η Βασιλική προετοιμάζεται να φύγει για Γερμανία, ενώ ο Στέφανος δεν ξέρει τίποτα για τα σχέδιά της.

