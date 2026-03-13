Grand Hotel spoiler: Σε σοκ η Αλίκη με την εγκυμοσύνη της

Η σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Grand Hotel», μπορεί να οδεύει προς το μεγάλο φινάλε όμως το σασπένς είναι αμείωτο.

Ο Πέτρος μένει σοκαρισμένος από την αποκαλύψεις της Αλίκης πως ο Ρήγας κρυβόταν πίσω και από την δική του απόπειρα δολοφονίας… Σιγά σιγά, βγαίνουν στο φως όλα τα μυστικά και καταλαβαίνει τον λόγο που συνέχιζε η Αλίκη να έχει στενή επικοινωνία με τον Άρη. Η Κυβέλη, κρυμμένη στο «πουθενά» μαζί με τον Ρήγα, νιώθει πως ζει για πρώτη φορά πραγματικά...

Η Ελένη πέφτει θύμα ληστείας από έναν νεαρό που την παρασύρει με την εμφάνισή του και αναγκάζεται να βγει ξανά στον δρόμο. Έξαλλος ο Άρης πηγαίνει και ρωτάει τον Χατζημήτρο ποια είναι η μυστική συμφωνία που έχει με τον Ρήγα.

Κι ενώ η Αλίκη πιστεύει πώς τώρα θα μπορεί να είναι ξανά ευτυχισμένη με τον Πέτρο, αφού όλες οι αμφιβολίες του για εκείνη και τον Άρη θα χαθούν μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της, όταν ο γιατρός της λέει πως είναι έγκυος…

Ανάμεσα στην αγάπη της για τον Πέτρο και μια αλήθεια που δεν μπορεί να αποκαλύψει γιατί δεν την ξέρει αναφορικά με την πατρότητα του μωρού της, εγκλωβίζεται σε ένα αδιέξοδο που φαίνεται απροσπέλαστο. Η Σοφία προφυλακίζεται για τον φόνο της Βασιλικής, ενώ ο Αλέξανδρος βρίσκεται στρυμωγμένος από τις αποκαλύψεις. Ο Ρήγας και η Κυβέλη συνεχίζουν να κρύβονται, αλλά μια απερίσκεπτη κίνηση της Κυβέλης απειλεί να προδώσει το κρησφύγετό τους. Ο Άρης αποκαλύπτει πως η παρουσία του στο ξενοδοχείο ήταν μέρος συμφωνίας με τον Χατζημήτρο, προκαλώντας την οργή της Αλίκης και του Πέτρου.

