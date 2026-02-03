Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος «πιάνει» Αλίκη και Άρη – Πώς αντιδρά;

Ο σκληρός ανταγωνισμός μπορεί να πρωταγωνιστεί στη βραδινή ζώνη, όμως το Grand Hotel του ΑΝΤ1 συνεχίζει να ξεχωρίζει στην αρένα. Τις επόμενες εβδομάδες, μάλιστα, οι εξελίξεις θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές…

Ο Άρης ετοιμάζεται να φύγει κρυφά, αφού γράψει πρώτα ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Την ίδια στιγμή, η Αλίκη, άναυδη με το γράμμα της Κυβέλης, την περιμένει στο ξενοδοχείο για να την ρωτήσει τι σημαίνουν όλα αυτά.

Διαλυμένη και πανικόβλητη από τις εξελίξεις των γεγονότων, η Κυβέλη, φτάνει τρέχοντας στο ξενοδοχείο ελπίζοντας πως θα προλάβει την Αλίκη πριν το διαβάσει. Αντί για αυτό, βρίσκεται να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα…

Η Φρίντα προτείνει στον Χαραλάμπη να κάνουν μήνυση στον Χατζημήτρο από την στιγμή που προχώρησε την έξωση. Άδικα προσπαθεί ο Χαραλάμπης να πείσει τους συμπατριώτες του να κάνουν την μήνυση όλοι μαζί. Εκείνοι, έξαλλοι, αποφασίζουν να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν τον Χαραλάμπη αντί για τον Χατζημήτρο. Η Πελαγία αποφασίσει να γράψει όλα όσα συμβαίνουν στην Θεώνη, μήπως και πεισθεί να επιστρέψει. Η Αλίκη πάει να χαιρετήσει τον Άρη που είναι αποφασισμένος να φύγει. Εκείνος της δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί, την ώρα που ο Πέτρος μπαίνει στο δωμάτιο και παρεξηγεί αυτό που συμβαίνει.

Η Αλίκη και ο Άρης έρχονται αντιμέτωποι με το χειρότερο εφιάλτη τους. Ο Πέτρος, έχοντας παρεξηγήσει αυτό που είδε, φεύγει από το πανδοχείο χωρίς να πει κουβέντα κι ούτε δέχεται εξηγήσεις ούτε από τον Άρη ούτε από την Αλίκη. Η Κυβέλη, για άλλη μια φορά, δρα παρασκηνιακά για να σώσει το ξενοδοχείο. Παίρνει πίσω την ακύρωση του γάμου της κόρης της με τον Ρήγα και το ξέσπασμα της Αλίκης, που διεκδικεί την ελευθερία της, ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Ενώ ο Χατζημήτρος πιστεύει πως βρήκε τη γυναίκα της ζωής του για να φτιάξει οικογένεια, η Λίτσα προβλέπει ότι η Μελίνα θα φέρει την καταστροφή, και οι σχέσεις της με τον Γεράσιμο οδηγούνται σε κρίσιμο σημείο.

Διαβάστε επίσης