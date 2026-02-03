Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

Στη φετινή τηλεοπτική σεζόν δύσκολα συναντάμε ξεκάθαρους νικητές. Οι διαφορές στα νούμερα τηλεθέασης είναι μικρές και καθημερινά βλέπουμε την πρωτιά να αλλάζει χέρια, τόσο στην πρωινή όσο και στη βραδινή ζώνη. Το ίδιο συνέβη και το πρωί της Δευτέρας, όπου μία ακόμη ανατροπή ξεχώρισε.

Το ενημερωτικό δίδυμο των «Αταίριαστων», στον ΣΚΑΪ, βρέθηκε στην κορυφή σημειώνοντας 19,2% στο σύνολο και 13,5% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του Φαλήρου έκανε τη διαφορά και άφησε πίσω της τα infotainment και ψυχαγωγικά μαγκαζίνο των υπόλοιπων καναλιών.

Ο Γιώργος Λιάγκας, με το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, έκανε 12,4% στο σύνολο και 11,5% στο δυναμικό κοινό. Η Κατερίνα Καινούργιου, με τη «Super Κατερίνα» στον ALPHA, κατέγραψε 11,8% στο σύνολο και 12,9% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά στο τιμόνι της παρουσίασης, κράτησε παρέα στο 10,4% του συνόλου και στο 11,2% του δυναμικού κοινού. Το «Breakfast@STAR», με το δίδυμο Χατζίδου-Παύλου, έκανε 6,4% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά στο μαγκαζίνο του OPEN, «10 παντού»; Η εκπομπή έκανε 9,5% και 4,8% αντίστοιχα.

