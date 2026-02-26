O Δημήτρης Φιλιππίδης για τη δίκη του πατέρα του - «Στην αρχή ήταν τρομακτικό, ήμουν 23 χρονών»

Ανοιχτά μίλησε ο Δημήτρης Φιλιππίδης για τη δημόσια έκθεση που βιώνει τα τελευταία χρόνια, με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τον πατέρα του, Πέτρο Φιλίππίδη ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού.

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» του τηλεοπτικού σταθμού STAR, ο ίδιος - ο οποίος ακολουθεί επίσης τον χώρο της υποκριτικής - αναφέρθηκε στην αρχική περίοδο της δικαστικής διαδικασίας, περιγράφοντας το κλίμα αβεβαιότητας και πίεσης που βίωνε τότε.

Η αρχή των εξελίξεων

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι στην ηλικία των 23 ετών η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο. «Στην αρχή ήταν τρομακτικό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι με την πάροδο του χρόνου η συνθήκη αυτή ενσωματώθηκε στην καθημερινότητά του.

Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε αν ο πατέρας του θα οδηγηθεί τελικά στη φυλακή, περιγράφοντας την περίοδο εκείνη ως ιδιαίτερα αβέβαιη και ψυχοφθόρα. «Μπαινόβγαινε στα κρατητήρια, ήταν πολύ περίεργο για εμένα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις συγκρίσεις, όπως είπε, είναι αναπόφευκτες λόγω του επωνύμου του. «Δεν με τρομάζει η σύγκριση με το όνομα, με εκνευρίζει όταν κάνουν τους σοκαρισμένους. Είναι δεδομένο ότι θα με συγκρίνουν», σημείωσε.

«Δεν ένιωσα ξανά την ίδια αγάπη»

Πέρα από τον φόβο ότι θα μπορούσε να χάσει τον πατέρα του και να τον δει να οδηγείται στη φυλακή, μίλησε και για τη δική του ψυχική ευαλωτότητα εκείνη την περίοδο. Όπως ανέφερε, από την ηλικία των 23 έως και τα 28 του χρόνια δεν ένιωσε ξανά την ίδια αίσθηση αγάπης και ασφάλειας που είχε προηγουμένως.

Σημείωσε ότι σημαντικό ρόλο στην ψυχική του κατάσταση και την απογοήτευσή του έπαιξαν άνθρωποι του στενού του κύκλου που απομακρύνθηκαν πλήρως από τη ζωή του, γεγονός που τον πλήγωσε βαθιά.

