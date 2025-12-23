Ανασκόπηση 2025: Οι σημαντικότερες υποθέσεις στις δικαστικές αίθουσες

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά πυκνή σε δικαστικές εξελίξεις, αποφάσεις με βαρύ κοινωνικό αποτύπωμα και υποθέσεις που δοκίμασαν τα όρια της ποινικής και θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Από εμβληματικές δίκες που έριξαν οριστικά «αυλαία» και βαριές καταδίκες που προκάλεσαν κραδασμούς στην κοινή γνώμη, έως κρίσιμες αθωώσεις, θεσμικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις με μακροπρόθεσμες συνέπειες, το δικαστικό έτος που πέρασε άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο δημόσιο πεδίο.

Η χρονιά σημαδεύτηκε από υποθέσεις υψηλής δημοσιότητας, όπως εγκλήματα που συγκλόνισαν τη χώρα, τραγωδίες με δεκάδες θύματα, αλλά και δικαστικές αποφάσεις που επανακαθόρισαν τη σχέση κράτους, πολιτών και θεσμών. Η ανασκόπηση που ακολουθεί καταγράφει, μήνα προς μήνα, τα σημαντικότερα γεγονότα της δικαστικής επικαιρότητας του 2025.

Ιανουάριος: Τίτλοι τέλους στο «βιτριόλι»

Η έναρξη της νέας χρονιάς συνέπεσε με την αυλαία της ποινικής δίκης για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Στις 16 Ιανουαρίου 2025 η Ε.Κ, η γυναίκα που επιτέθηκε με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, δήλωσε την παραίτηση της από την έφεση που άσκησε κατά της πρωτόδικης απόφασης που της επέβαλλε ποινή 15 ετών κάθειρξης. Περίπου 3,5 χρόνια μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης, η κατηγορούμενη αποφάσισε να παραιτηθεί από το δικαίωμα έφεσης που της δίνει ο νόμος. Η απόφαση της αυτή μεταφράστηκε από την πλευρά του θύματος ως μια προσπάθεια να γίνει δεκτή μια μελλοντική αίτηση αποφυλάκισης της.

Φεβρουάριος: Η απόφαση για το θάνατο Καργιώτη

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2023, το ρολόι έδειχνε 21.13 το βράδυ όταν ο πλοίαρχος του Blue Horizon φώναξε στον ασύρματο: «Δεν πάτε καλά ρε!». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το καράβι αποχώρησε από την προβλήτα του λιμανιού του Πειραιά ενώ ο Αντώνης Καργιώτης πάλευε με τα απόνερα του πλοίου να κρατηθεί στην επιφάνεια, όμως, χωρίς επιτυχία. Περίπου την ίδια ώρα, στις 27 Φεβρουαρίου 2025 εκδόθηκε και η πρωτόδικη απόφαση για το θάνατό του. Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου του Πειραιά βρέθηκαν 4 πρόσωπα, που κατά περίπτωση κατηγορήθηκαν για την απώθηση του άτυχου Αντώνη από το καράβι.

Τελικά, ένοχοι κρίθηκαν από το δικαστήριο ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος του «Blue Horizon», ενώ αθωώθηκαν ο υποπλοίαρχος και ο ναύκληρος. Οι δικαστές επέβαλαν ποινή κάθειρξης συνολικά 7 ετών στον πλοίαρχο για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών του πλοίου και 10 μηνών για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία. Στον ύπαρχο του πλοίου, που κρίθηκε επίσης ένοχος, επιβλήθηκε ποινής κάθειρξης 12 ετών για ανθρωποκτονία και 12 μηνών για κατάχρηση εξουσίας.

Μάρτιος: Δις ισόβια στην Πισπιρίγκου

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την καταδίκη της σε ισόβια κάθειρξη για το θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας, η Ρούλα Πισπιρίγκου τον Μάρτιο του 2025 άκουσε την ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που την κήρυξε ένοχη και για τους θανάτους των παιδιών της Ίριδας και Μαλένας Δασκαλάκη. Έπειτα από μια ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε 12 μήνες, στην 35χρονη από την Πάτρα επιβλήθηκε η ποινή της δις ισόβιας κάθειρξης.

Μάρτιος: Το «μπάζωμα» στον Ειδικό Δικαστήριο;

Στις 18 Μαρτίου κατατίθεται στη Βουλή το αίτημα του Χρήστου Τριαντοπούλου για κρίση του από την τακτική δικαιοσύνη, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την δικαστική διερεύνηση της υπόθεση της αλλοίωσης του τόπου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών από το δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Η αρεοπαγίτης ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου Φωτεινή Μηλιώνη, αφού μελέτησε τη δικογραφία και έλαβε καταθέσεις, προχώρησε πριν λίγες ημέρες στην κλήση όλων των κατηγορουμένων (Τριαντόπουλος, στελέχη αστυνομίας/πυροσβεστικής και πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός) σε απολογία για το αδικήματα της παράβασης καθήκοντος. Με την ολοκλήρωση της ανάκρισης θα διαβιβαστεί η δικογραφία στον Εισαγγελέα, ο οποίος θα εισηγηθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή ή μη του υπουργού σε δίκη, ενώ τον τελικό λόγο έχει το Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο θα προχωρήσει στην έκδοση βουλεύματος.

Απρίλιος: Βγαίνει από τη φυλακή ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

Εκτός φυλακής βγήκε τον Απρίλιο του 2025 ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος μετά την τρίτη αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης ποινής του. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Β´ βαθμού που εξέτασε την σχετική αίτηση που υπέβαλλε μέσω των συνηγόρων του ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, την έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε δικαστής) έπειτα από αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό έχει ξεκινήσει, ενώ ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Folli Follie έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 11 ετών για απάτη, χειραγώγηση αγοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Τελικά, καταβάλλοντας εγγύηση 50.000 ευρώ και με τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, κατάφερε να βγει από τη φυλακή.

Μάιος: Αθώος ο Γιάννος Παπαντωνίου

Τίτλοι τέλους έπεσαν στην πολυετή δικαστική περιπέτεια του Γιάννου Παπαντωνίου με το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων να τον κηρύσσει αθώο λόγω αμφιβολιών για την υπόθεση που αφορά ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ύψους 2.437.962 ευρώ, ποσό το οποίο φέρεται να έλαβε ως «δώρο» από την εταιρεία «THALES NEDERLAND B.V.» προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση εκσυγχρονισμού των 6 ολλανδικών φρεγατών τύπου «Standard» του Πολεμικού Ναυτικού το 2003. Στην υπόθεση ασκήθηκε αναίρεση από τον Άρειο Πάγο και συζητήθηκε η υπόθεση τον Οκτώβριο του 2025. Αν γίνει δεκτή ο βαριά άρρωστος Γιάννος Παπαντωνίου θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο, του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου αυτή τη φορά.

Μάιος: Το πόρισμα Καρώνη

Ο επίλογος στην πολύμηνη ανάκριση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών άρχισε να γράφεται μετά τις 13 Μαΐου 2025, όταν παρέδωσε το πόρισμα του ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρης Καρώνης. Στα συμπεράσματά του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ο σχηματισμός πύρινης σφαίρας υπό συνθήκες ηλεκτρικού τόξου υψηλής έντασης ρεύματος είναι εφικτός». Το πόρισμα Καρώνη σε συνδυασμό με την πολυσέλιδη πραγματογνωμοσύνη του καθηγητή του ΕΜΠ Πέτρου Τσακιρίδη που δεν εντόπισε σημάδια καύσης στο πιλοτήριο και την ηλεκτρομηχανή έβαλαν για τον ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη, τέλος στα σενάρια για το φαινόμενο του «fireball».

Ιούνιος: Τέσσερα πρόσωπα στη φυλακή για το Μάτι

Άνευ αναστολής και μετατροπής ήταν η ποινή των 5 ετών που επιβλήθηκε σε 4 κατηγορούμενους στη δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων ανακοινώνοντας ότι 4 κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή. Πρόκειται για τους Σωτήρη Τερζούδη (τότε αρχηγό της Πυροσβεστικής), Βασίλη Ματθαιόπουλο (τότε υπαρχηγό), Ιωάννη Φωστιέρη (τότε διοικητή του ΕΣΚΕ) και Ιωάννη Καπάκη (τότε γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας).

Ιούνιος: Η Βουλή μένει με 297 βουλευτές

Σε βάρος του ίδιου του αρχηγού των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα γύρισε η απόφαση του να προχωρήσει σε καταγγελίες περί συναντήσεων βουλευτών με τον Ηλία Κασιδιάρη αφού τελικά ήταν εκείνος που βρέθηκε χωρίς βουλευτική έδρα μαζί με δύο ακόμη βουλευτές. Η Βουλή λειτουργεί από τον περασμένο Ιούνιο, για πρώτη φορά με 297 βουλευτές, καθώς το Εκλογοδικείο έκανε δεκτές τις προσφυγές που κατατέθηκαν σε βάρος τριών βουλευτών των «Σπαρτιατών».

Ιούνιος: «Ναι» στα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Με τη «βούλα» του Συμβουλίου της Επικρατείας επετράπη στις 13 Ιουνίου 2025 η εγκατάσταση και λειτουργία ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, ελήφθη κατά πλειοψηφία και έκρινε πως υπό το φως του ενωσιακού δικαίου το άρθρο 16 του Συντάγματος δεν αντίκειται στον νόμο 5094/24 για την εγκατάσταση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Ιούλιος: «Αυλαία» στην υπόθεση Μουρτζούκου

Ήταν 9 Ιουλίου όταν η περιπλανώμενη από εκπομπή σε εκπομπή Ειρήνη Μουρτζούκου ομολογεί ενώπιον των αστυνομικών του τμήματος Ανθρωποκτονιών τους θανάτους τεσσάρων βρεφών. Η αρχική δίωξη που της είχε ασκηθεί αφορούσε τους θανάτους τριών βρεφών, αλλά η 25χρονη εμφανίζεται να ομολόγησε και τη δολοφονία της αδελφής της το 2014, πράξη που έχει πλέον παραγραφεί. Μάλιστα, απέδωσε τη δολοφονία σε καβγά με τη μητέρα της, λέγοντας στους αστυνομικούς πως ήθελε να την εκδικηθεί.

Ιούλιος: Το «χάος» στην Ιατροδικαστή Υπηρεσία Πατρών

Η ομολογία Μουρτζούκου πυροδοτεί ντόμινο εξελίξεων, μεταξύ των οποίων και η αναστολή λειτουργίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Πάτρας με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Η απόφαση προκλήθηκε μετά τη φανερή δυσλειτουργία που εντοπίστηκε στην συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς ένας ιατροδικαστής έχει πεθάνει, η μέχρι πρότινος επικεφαλής έχει τεθεί σε αργία, ακόμη ένας έχει παραιτηθεί, ενώ ο τέταρτος ιατροδικαστής είχε εμπλοκή στην υπόθεση Μουρτζούκου. Από την ίδια υπηρεσία είχαν εκδοθεί και ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο για το θάνατο του ενός παιδιού της Ρούλας Πισπιρίγκου όσο και για τα δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε.

Ιούλιος: Η απόφαση για Φιλιππίδη

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του Πέτρου Φιλιππίδη ολοκληρώθηκε στα μέσα Ιουλίου, με τον ηθοποιό να καταδικάζεται σε ποινή 3 ετών φυλάκισης με αναστολή για δύο απόπειρες βιασμού το 2010 στο καμαρίνι του στο θέατρο Μουσούρη και το 2014 στο αυτοκίνητό του σε δρόμο του Ψυχικού. Ο εισαγγελέας της έδρας Ανδρέας Καραφλός, είχε ζητήσει την απαλλαγή του κατηγορούμενου ηθοποιού και για τις δύο απόπειρες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι προκύπτουν πλείστες αμφιβολίες για την τέλεση των πράξεων και χαρακτηρίζοντας τον κατηγορούμενο «για γέλια βιαστή».

Ιούλιος: Οι πρώτες καταδίκες ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα τέλη Ιουλίου ήρθαν οι δύο πρώτες δικαστικές αποφάσεις για υποθέσεις που αφορούσαν σε άπατες σχετικές με τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ένοχοι κρίθηκαν οι 13 κατηγορούμενοι για υπόθεση λήψης παράνομων επιδοτήσεων στη Φθιώτιδα από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ενώ τους επιβλήθηκαν ποινές από 6 έως 40 μήνες φυλάκιση, με αναστέλλουσα δύναμη στη έφεση. Δύο ημέρες αργότερα το Μονομελές Εφετείο καταδίκασε άλλα 7 πρόσωπα σε ποινές από 9 έως 15 μήνες με τριετή αναστολή για επιδοτήσεις που έλαβαν στην περιοχή του Γράμμου. Αυτή η απόφαση όμως θα αποτελέσει πρόκριμα για άλλες υποθέσεις, κατά το σκέλος που αφορά την εξάλειψη του αξιόποινου εξαιτίας της επιστροφής των χρημάτων από τους κατηγορουμένους, αφού το δικαστήριο απέρριψε τον σχετικό ισχυρισμό.

Σεπτέμβριος: Απόφαση Novartis

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών επιβλήθηκε στον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και 33 μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή στη Μαρία Μαραγγέλη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας για την τα αδικήματα της ψευδούς κατάθεσης και ψευδούς καταμήνυσης. Πρόκειται για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, με τις κωδικές ονομασίες «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», που βρέθηκαν στο εδώλιο έπειτα από μηνύσεις πολιτικών προσώπων τα οποία είχαν εμπλέξει στην υπόθεση.

Οκτώβριος: Τέμπη - Δίκη κι εκταφές

Με τη διάταξη της προέδρου Εφετών Μαρίας Λιανού σφραγίστηκε το τέλος της ανάκρισης στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ενώ λίγες ημέρες αργότερα προσδιορίστηκε η δίκη για τις 23 Μαρτίου 2026.

Ωστόσο, στις αρχές Οκτωβρίου η Δικαιοσύνη, ανασύροντας μια μήνυση από το αρχείο κατάφερε να λύσει το Γόρδιο δεσμό της αποδοχής των αιτημάτων εκταφής για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων που είχαν υποβάλλει συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Δεκέμβριος: Οι αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο

Τον Δεκέμβριο, παρουσιάστηκαν αλλαγές στο Κληρονομικό Δίκαιο, που η κυβέρνηση φιλοδοξεί το πρώτο τρίμηνο του 2026 να καταστήσει νόμο του κράτους. Οκτώ δεκαετίες μετά την ψήφιση των 326 άρθρων που αποτελούν το σημερινό Κληρονομικό Δίκαιο, η φιλοσοφία του αλλάζει ριζικά προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, 135 από τα συνολικά 326 άρθρα του Κληρονομικού Δικαίου αναδιαμορφώνονται πλήρως, 28 καταργούνται, ενώ εισάγονται 17 νέα άρθρα.

Κεντρική καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή του θεσμού της κληρονομικής σύμβασης, μέσω της οποίας ο διαθέτης θα μπορεί να ρυθμίζει δεσμευτικά την τύχη της περιουσίας του μετά θάνατον. Παράλληλα, μεταβάλλεται ο θεσμός της νόμιμης μοίρας, η οποία παύει να έχει εμπράγματο χαρακτήρα και μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση, περιορίζοντας τα φαινόμενα αναγκαστικής συνιδιοκτησίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο διαχωρισμός της κληρονομικής περιουσίας από την προσωπική περιουσία του κληρονόμου, ώστε τα χρέη της κληρονομιάς να μην επιβαρύνουν αυτομάτως τον ίδιο. Προβλέπεται επίσης ενίσχυση της θέσης του επιζώντος συζύγου στην εξ αδιαθέτου διαδοχή, καθώς και περιορισμένη αναγνώριση κληρονομικών δικαιωμάτων σε συντρόφους ελεύθερης ένωσης υπό αυστηρές προϋποθέσεις.