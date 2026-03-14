NBA: Σε ελεύθερη πτώση οι Μπακς - Βαριά ήττα από Χοκς χωρίς Αντετοκούνμπο

Τη δύσκολη περίοδο που διανύουν επιβεβαίωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς, γνωρίζοντας βαριά ήττα 122-99 από τους Χοκς στην Ατλάντα.

Γιώργος Κυριακόπουλος

NBA: Σε ελεύθερη πτώση οι Μπακς - Βαριά ήττα από Χοκς χωρίς Αντετοκούνμπο
AP Photo/Mike Stewart
Τα «ελάφια» υπέστησαν την τέταρτη διαδοχική ήττα τους και την όγδοη στα τελευταία εννέα παιχνίδια, βλέποντας την υπόθεση συμμετοχής στα play-in της Ανατολικής Περιφέρειας να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Η ομάδα του Μιλγουόκι παρατάχθηκε χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος προφυλάχθηκε λόγω των ενοχλήσεων στη γάμπα που τον ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα. Η απουσία του επηρέασε σημαντικά την εικόνα των φιλοξενούμενων, που κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί μόνο στο πρώτο δωδεκάλεπτο.

Από εκεί και πέρα οι Χοκς επέβαλαν τον ρυθμό τους και άρχισαν να «χτίζουν» σταδιακά διαφορά, η οποία έφτασε μέχρι και τους 26 πόντους στο «State Farm Arena».

Με αυτή τη νίκη η ομάδα της Ατλάντα έφτασε τις εννέα συνεχόμενες επιτυχίες. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιλεν Τζόνσον, ο οποίος σημείωσε triple-double με 23 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ενώ ο ΜακΚόλουμ πρόσθεσε 30 πόντους.

Από πλευράς Μπακς ξεχώρισαν ο Ρόλινς με 22 πόντους και 8 ασίστ και ο Πόρτερ με 18 πόντους, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για τέσσερα λεπτά, καταγράφοντας ένα ριμπάουντ. Μετά την ήττα αυτή το Μιλγουόκι υποχώρησε στο 27-39.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-30, 60-52, 95-78, 122-99.

