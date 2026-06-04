«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Η νέα σειρά του MEGA με τον Βασίλη Μπισμπίκη πρωταγωνιστή

Όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα παραγωγή του Μεγάλου Καναλιού 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Η νέα σειρά του MEGA με τον Βασίλη Μπισμπίκη πρωταγωνιστή
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το MEGA ανακοινώνει τη νέα σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», βασισμένη στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου με σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη.
  • Η ιστορία εξελίσσεται στα ορεινά χωριά των Χανίων και αφορά μια αγάπη που ανατρέπει παλιούς δεσμούς και αποκαλύπτει ένα ένοχο μυστικό από τη δεκαετία του 1980.
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί ως Μανούσος, ένας παρορμητικός άνδρας, ενώ ο Αντώνης Μυριαγκός παίζει τον δάσκαλο Σήφη και η Μαριάννα Κιμούλη τη Μαρκέλλα που πυροδοτεί την ένταση μεταξύ τους.
  • Η σειρά παρουσιάζει τη σύγκρουση ανάμεσα σε ένστικτο και λογική, με έμφαση στον έρωτα και τις βαθιά ριζωμένες αξίες των χαρακτήρων.
  • Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Νίκος Βερλέκης, Μαρία
  • Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Ελένη Γερασιμίδου και άλλοι.
Snapshot powered by AI

Το MEGA συνεχίζει να επενδύει στη μυθοπλασία, με τη νέα του παραγωγή «Δύο μαύρα πουκάμισα» να ανακοινώνεται. Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Κυρίως όμως, μιλούν για τις αλήθειες, που όσο κι αν προσπαθήσουν να κρυφτούν, πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως.

Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές. Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη. Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν. Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία σύγκρουση χωρίς επιστροφή, αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο.

Νίκος Βερλέκης, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας, θα κρατήσουν βασικούς ρόλους. Στον ρόλο του Παυλή θα δούμε τον Μιχάλη Αεράκη και στον ρόλο της Σοφίας την Ελένη Γερασιμίδου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

15:09ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Οικονομία και Πληροφορική - Επιλογές με προοπτική και ευελιξία

15:05ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα - Σενάριο για βροχές και στην Αττική

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη ερευνά κατοίκους που δεν έχουν βγάλει τα σκουπίδια τους εδώ και ένα χρόνο: Ο δήμος έχει υποψίες

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Έβαλε ζώνη, πάτησε γκάζι και κατέληξε στη θάλασσα» – Το μυστήριο με το ταξί που βούτηξε στο λιμάνι

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Ηλικιωμένος πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά τον αδερφό του

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο διάσημο λεωφορείο του κόσμου επιστρέφει: Η FlixBus επαναφέρει τη γραμμή 666

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσες της Disneyland: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από τα φώτα και ο χρυσός απαράβατος κανόνας

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αγωνία για 11χρονη που φέρεται να απήχθη από τον παιδεραστή πατέρα συμμαθήτριάς της

14:39ANNOUNCEMENTS

«Του Αγοριού Απέναντι»: Το καλοκαίρι του 1965 ζωντανεύει τώρα στο Θέατρο Άλσος

14:36ΚΟΣΜΟΣ

«Θαύμα» στο Έβερεστ: Οδηγός Σέρπα βρέθηκε ζωντανός 6 ημέρες μετά την εξαφάνισή του - Πώς επέζησε στη «Ζώνη του Θανάτου»

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Αφαιρέθηκε η άδεια του 75χρονου οδηγού που λίγο έλειψε να παρασύρει μητέρα με παιδί

14:22ΦΑΡΜΑΚΟ

Έτσι θα διακόψετε ασφαλώς ένα φάρμακο GLP-1 και θα διατηρήσετε τα αποτελέσματά σας

14:22LIFESTYLE

«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Η νέα σειρά του MEGA με τον Βασίλη Μπισμπίκη πρωταγωνιστή

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Πριγκίπισσα Λίλιμπετ έγινε 5 ετών: Η σπάνια φωτογραφία και η τρυφερή ανάρτηση

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Ανεστίδη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νιώθω ανακούφιση και ικανοποίηση

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 75 ετών και με κινητικά προβλήματα ο οδηγός με το ΙΧ εκτός ελέγχου - Τράκαρε 6 αυτοκίνητα και δίκυκλα, τελευταία στιγμή σώθηκε παιδί από τα αντανακλαστικά της μητέρας του - Βίντεο ντοκουμέντο

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου: Από μελίσσια ξέσπασε η φωτιά, αναζητούνται οι μελισσοκόμοι

13:52ΥΓΕΙΑ

Καθυστέρηση 10 μηνών σε πληρωμές γιατρών του ΕΣΥ για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

13:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα - Τώρα θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στα Καλάβρυτα: 55χρονος πήγε τη σύζυγό του στο νοσοκομείου και κατέληξε ο ίδιος

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος οδηγός προσπέρασε ΙΧ και «πλακώθηκε» στα φρένα δύο φορές για να το βγάλει εκτός δρόμου - Βίντεο-ντοκουμέντο

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 75 ετών και με κινητικά προβλήματα ο οδηγός με το ΙΧ εκτός ελέγχου - Τράκαρε 6 αυτοκίνητα και δίκυκλα, τελευταία στιγμή σώθηκε παιδί από τα αντανακλαστικά της μητέρας του - Βίντεο ντοκουμέντο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί που έπεσε στη θάλασσα

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

13:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα - Τώρα θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αγωνία για 11χρονη που φέρεται να απήχθη από τον παιδεραστή πατέρα συμμαθήτριάς της

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώην σύζυγος πρίγκιπα του Ντουμπάι και τα τρία παιδιά της «απήχθησαν» σε νυχτερινή έφοδο

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Η φονικότερη πλημμύρα στη χώρα μας που... ξεχάστηκε από τα μετεωρολογικά δεδομένα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Αγχόνη για τους δύο Πακιστανούς που βίασαν ομαδικά Γαλλίδα τουρίστρια μπροστά στα 3 παιδιά της

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου: Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι

12:50LIFESTYLE

Ο Βέντερς αποσύρει ταινία του 1975 μετά τη συγγνώμη στη 13χρονη (τότε) Ναστάζια Κίνσκι για τη γυμνή εμφάνισή της

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Όταν οι Hells Angels έβαψαν με αίμα την Ελλάδα: Το ιστορικό πριν τη νέα συνάντηση στην Ηγουμενίτσα

15:05ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός από το απόγευμα - Σενάριο για βροχές και στην Αττική

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης; «Άνθρωποι-τυφλοπόντικες» μπαινοβγαίνουν νύχτα στα φρεάτια - Το μυστήριο που έχει κάνει τις Αρχές να χάσουν τον ύπνο τους

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Έβαλε ζώνη, πάτησε γκάζι και κατέληξε στη θάλασσα» – Το μυστήριο με το ταξί που βούτηξε στο λιμάνι

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

16:17WHAT THE FACT

Ρίχνουν παγάκια στη λεκάνη και τραβούν το καζανάκι: Το κόλπο που λίγοι γνωρίζουν

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσες της Disneyland: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από τα φώτα και ο χρυσός απαράβατος κανόνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ