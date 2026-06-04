«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Η νέα σειρά του MEGA με τον Βασίλη Μπισμπίκη πρωταγωνιστή

Snapshot Το MEGA ανακοινώνει τη νέα σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», βασισμένη στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου με σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη.

Η ιστορία εξελίσσεται στα ορεινά χωριά των Χανίων και αφορά μια αγάπη που ανατρέπει παλιούς δεσμούς και αποκαλύπτει ένα ένοχο μυστικό από τη δεκαετία του 1980.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης πρωταγωνιστεί ως Μανούσος, ένας παρορμητικός άνδρας, ενώ ο Αντώνης Μυριαγκός παίζει τον δάσκαλο Σήφη και η Μαριάννα Κιμούλη τη Μαρκέλλα που πυροδοτεί την ένταση μεταξύ τους.

Η σειρά παρουσιάζει τη σύγκρουση ανάμεσα σε ένστικτο και λογική, με έμφαση στον έρωτα και τις βαθιά ριζωμένες αξίες των χαρακτήρων.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Νίκος Βερλέκης, Μαρία

Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Ελένη Γερασιμίδου και άλλοι. Snapshot powered by AI

Το MEGA συνεχίζει να επενδύει στη μυθοπλασία, με τη νέα του παραγωγή «Δύο μαύρα πουκάμισα» να ανακοινώνεται. Πρόκειται για τη μεταφορά του βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, ενώ η υπόθεση αφορά σε μια ιστορία για όσα μας δένουν, όσα μας χωρίζουν και όσα δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Κυρίως όμως, μιλούν για τις αλήθειες, που όσο κι αν προσπαθήσουν να κρυφτούν, πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους προς το φως.

Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές. Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη. Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν. Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία σύγκρουση χωρίς επιστροφή, αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο.

Νίκος Βερλέκης, Μαρία - Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας, θα κρατήσουν βασικούς ρόλους. Στον ρόλο του Παυλή θα δούμε τον Μιχάλη Αεράκη και στον ρόλο της Σοφίας την Ελένη Γερασιμίδου.

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