Survivor: Θα υπάρξει νέος κύκλος ριάλιτι;

Το «Survivor» έριξε πολύ νωρίτερα αυλαία, τη φετινή σεζόν, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου. Το μέλλον του ριάλιτι για την επόμενη χρονιά είναι αβέβαιο, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Λιανός.

«Μετά από τόσα χρόνια είχαμε αυτό το ατύχημα, σταμάτησε η προσπάθεια όλων των παικτών. Το μυαλό μας είναι στον Σταύρο, περιμένουμε να τον δούμε να επιστρέψει δυνατός, γερός, μας έδωσε ένα μάθημα ζωής», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός στις κάμερες των εκπομπών.

«Δεν ξέρω τι θα κάνω τηλεοπτικά, θέλω να ξεκουραστώ το καλοκαίρι και από τον Σεπτέμβριο βλέπουμε. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει του χρόνο με το Survivor. Εννοείται ότι έπρεπε να σταματήσει τώρα, πάνω από όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία μαζί του», πρόσθεσε.

«Το καλό είναι ότι έχει στο πλευρό του δύο άνδρες ισχυρούς, τον Ατζούν και τον κ. Αλαφούζο, που θα τον στηρίξουν από εδώ και πέρα», κατέληξε.

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