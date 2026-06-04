Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει με τα κεντρικά δελτία; Ποιοι «χτυπούν» 15άρια, ποιοι μονοψήφια

Τα κεντρικά δελτία ειδήσεων είναι η ναυαρχίδα της ενημέρωσης για τον κάθε σταθμό, ωστόσο φέτος τα νούμερα τηλεθέασης είναι αρκετά «πεσμένα» στις περισσότερες περιπτώσεις.

Χαρακτηριστικά, χθες Τετάρτη, το δελτίο του MEGA, από τις 20.00 έως τις 21.00, κατέγραψε 13,1% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας την πρώτη θέση. Το δελτίο του STAR, με τη Μάρα Ζαχαρέα, κρατά ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών. Χθες, συγκέντρωσε 12,9% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, η νεοαφιχθείσα Λένα Φλυτζάνη στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,9% σε σύνολο και δυναμικό κοινό. Μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, ανοίγει μία νέα εποχή για τις ειδήσεις του Φαλήρου και η συνέχεια έχει ενδιαφέρον.

Στο slot 19.00-20.00, το δελτίο του ALPHA με τον Αντώνη Σρόιτερ έκανε 11,7% και 9% αντίστοιχα. Στο OPEN, τα μηχανάκια έδειξαν 7,6% στο σύνολο και 4,4% στο δυναμικό κοινό. Στον ANT1, το δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου σημείωσε 7,7% και 4,2%.

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