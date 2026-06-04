Γιώργος Μαζωνάκης: «Μην ξανακούσω κανέναν να πει ότι δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης»

Snapshot Ο Γιώργος Μαζωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα ακυρώσει τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη λόγω του τραυματισμού στο μάτι του.

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο στα social media για να απορρίψει τις φήμες περί ακύρωσης της συναυλίας.

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για τις 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο Μαζωνάκης κάλεσε το κοινό να παραβρεθεί και να απολαύσει τη συναυλία μαζί του. Snapshot powered by AI

Βίντεο στα insta stories του ανάρτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, διαψεύδοντας οποιοδήποτε σενάριο τον ήθελε να ακυρώνει τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας του τραυματισμού που είχε στο μάτι του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε πριν λίγες ημέρες φωτογραφία στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία φαινόταν τραυματισμένος στο πρόσωπο, με γρατζουνιές, μώλωπες και τσιρότο κάτω από το ένα του μάτι.

Αυτό έκανε πολλούς να αναρωτιούνται αν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τη συναυλία του που είναι προγραμματισμένη για τις 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος, με το πρόσφατο βίντεό του, έβαλε τέλος σε όλες τις φήμες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μην ξανακούσω κανέναν να πει ότι δεν θα γίνει η συναυλία της Θεσσαλονίκης λόγω του ματιού μου ή για κάποιον άλλο λόγο που μπορεί να προφασίζεται ο καθένας, γιατί θα του κόψω το κεφάλι ε;».

Και προσκάλεσε τον κόσμο, λέγοντας «ελάτε να αγαπηθούμε, να μαζωχτούμε, να βρεθούμε».

Δείτε το βίντεο

Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία

Ο Γιώργος Μαζωνάκης Instagram

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